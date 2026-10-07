Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida | NTN24.COM

María Corina Machado Programa: El Informativo Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 La exmagistrada del tribunal supremo de justicia de Venezuela Bárbara Gabriela César, quien denunció el secuestro y prisión política de tres de sus familiares más cercanos desde hace casi tres años para obligarla a firmar la inhabilitación contra María Corina Machado en 2023, acaba de pedir en entrevista exclusiva con NTN24, anular esa medida. Señala que fue una decisión bajo la coacción del régimen dictatorial y dijo que la inhabilitación de la premio Nobel de Paz y de otras figuras de la disidencia venezolana, son fraudulentas y carecen de peso jurídico por la manera irregular como fueron emitidas. También le puede interesar María Corina Machado Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida Estados Unidos – Cuba Contundente operativo: así fue como EE. UU. frustró envío ilegal de combustible con destino a Cuba María Corina Machado María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela Inteligencia Artificial La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología Cilia Flores Así está el panorama en Nueva York antes de la nueva audiencia de Cilia Flores: ¿por qué será clave? Israel – Hamás Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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