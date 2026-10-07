Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida | NTN24.COM

Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida | NTN24.COM
Breaking
Política
  • 7 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
0 0 1 minute read

María Corina Machado Programa: El Informativo Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 La exmagistrada del tribunal supremo de justicia de Venezuela Bárbara Gabriela César, quien denunció el secuestro y prisión política de tres de sus familiares más cercanos desde hace casi tres años para obligarla a firmar la inhabilitación contra María Corina Machado en 2023, acaba de pedir en entrevista exclusiva con NTN24, anular esa medida. Señala que fue una decisión bajo la coacción del régimen dictatorial y dijo que la inhabilitación de la premio Nobel de Paz y de otras figuras de la disidencia venezolana, son fraudulentas y carecen de peso jurídico por la manera irregular como fueron emitidas. También le puede interesar María Corina Machado Exmagistrada del TSJ que firmó la inhabilitación de María Corina Machado pidió anular esta medida Estados Unidos – Cuba Contundente operativo: así fue como EE. UU. frustró envío ilegal de combustible con destino a Cuba María Corina Machado María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela Inteligencia Artificial La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología Cilia Flores Así está el panorama en Nueva York antes de la nueva audiencia de Cilia Flores: ¿por qué será clave? Israel – Hamás Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años”: Neymar a Messi tras su despedida de la Selección Argentina | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Venezuela dará a conocer monto de deuda: una cifra cercana a los US$238.000 millones, según economista – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

El presidente de la AFA fue abucheado en la despedida de Lionel Messi en el Monumental | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Marco Rubio niega tajante que EE.UU. esté impidiendo el regreso de María Corina a Venezuela

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Marco Rubio hizo un llamado a Europa a “despertar de su largo letargo”: “Hay vulnerabilidad, agresión, terrorismo, todo un universo de nuevas amenazas” | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

#Encuesta: Alrededor de 890.000 venezolanos tienen la intención de emigrar del país – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Trump multiplica por cinco las compras de petróleo a Venezuela desde la captura de Maduro

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in