Marco Rubio niega tajante que EE.UU. esté impidiendo el regreso de María Corina a Venezuela El secretario de Estado, de viaje en Atenas, rechaza las informaciones publicadas por medios internacionales y asegura que Washington «nunca» ha pedido a ningún país que bloquee la entrada de la líder opositora Regala esta noticia Añádenos en Google El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reúne con el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, en Atenas. (REUTERS) Marta Cañete Corresponsal en Atenas 07/10/2026 Actualizado a las 20:38h. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles en Atenas que Washington esté tratando de impedir el regreso a Venezuela de la líder opositora María Corina Machado. La cuestión surgió durante la rueda de prensa conjunta que el político estadounidense … ofreció junto al ministro de Asuntos Exteriores griego, George Gerapetritis. Un periodista preguntó a Rubio por informaciones publicadas en medios internacionales según las cuales el Departamento de Estado habría pedido a gobiernos extranjeros que no facilitaran el regreso de Machado a Venezuela. «¿Quién dijo que dijimos eso?», respondió Rubio, visiblemente molesto. El periodista señaló que la información había sido difundida por varios medios y citó expresamente a 'The Wall Street Journal'. Rubio volvió entonces a cuestionar la veracidad de lo contado. «¿Qué medio publicó esto?», preguntó de nuevo. Al escuchar el nombre del diario, respondió: «Así que, si está en un periódico, quiere decir que es verdad». Después, Rubio criticó la utilización de informaciones periodísticas, según él no verificadas, como base para interrogarle sobre la posición oficial de Washington. «Puedo mostrarle muchos artículos publicados en periódicos que no dicen la verdad», afirmó. Además, añadió que le resultan habituales las informaciones obtenidas a partir de fuentes anónimas que posteriormente son presentadas como hechos confirmados. «No sé de qué me habla. Ho

Fuente: ABC Espana — Ver nota original