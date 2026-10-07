El presidente de la AFA fue abucheado en la despedida de Lionel Messi en el Monumental | NTN24.COM

Lionel Andrés Messi El presidente de la AFA fue abucheado en la despedida de Lionel Messi en el Monumental octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Claudio Chiqui Tapia declara en Buenos Aires ante la justicia argentina- Foto: EFE "Chiqui" Tapia recibió insultos de los hinchas antes y luego del partido contra Benín, en una noche reflejada por las críticas a la organización. Compartir en: La despedida de Lionel Messi de la selección argentina en el estadio Monumental estuvo marcada por la emoción, pero igualmente por los fuertes cuestionamientos de los hinchas en contra de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).VEA TAMBIÉNGol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de ArgentinaoLos cánticos contra el dirigente empezaron antes del partido frente a Benín y se escucharon de nuevo en el homenaje al capitán argentino, en una jornada a la que fueron más de 85.000 personas para acompañar el último cotejo de Messi con la Albiceleste.El rechazo se hizo evidente al principio en la tribuna Centenario-alta y después se extendió a otros sectores del Monumental. La protesta llamó sobre todo la atención por producirse en una noche concebida como una celebración para Messi, quien jugó su partido número 208 con Argentina y finiquitó una trayectoria internacional de 21 años.El momento más polémico llegó luego del triunfo 3-0 sobre Benín, cuando Messi se encontraba en el campo esperando el espectáculo de drones preparado como parte de su despedida.Las primeras imágenes proyectadas en el cielo del Monumental no estuvieron dedicadas al futbolista, mostraron el nombre y el logo de Sancor Seguros, uno de los patrocinadores que están vinculados con la selección argentina.La aparición de la marca generó una fuerte silbatina y volvió a provocar cánticos contra Tapia. El episodio se interpretó por numerosos aficionados como una decisión para nada adecuada de la org

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