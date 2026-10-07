María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela | NTN24.COM

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Política
  • 7 de octubre de 2026
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María Corina Machado Programa: El Informativo María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Este miércoles, la líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, celebra su cumpleaños número 59, en medio de su anhelado deseo de regresar a su país para contribuir al proceso democrático. También le puede interesar María Corina Machado María Corina Machado celebra un nuevo año de vida en medio de su plan por regresar a Venezuela Inteligencia Artificial La IA consume más que datos: la enorme huella de agua y energía detrás de esta tecnología Cilia Flores Así está el panorama en Nueva York antes de la nueva audiencia de Cilia Flores: ¿por qué será clave? Israel – Hamás Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos La Picota Esposados y sometidos a corte de pelo: imágenes del traslado de exfuncionarios del Gobierno Petro a La Picota ordenado por De la Espriella Venezuela "Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas Compartir en:

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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