La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial | NTN24.COM

Donald Trump La razón por la que Trump quiere convertir su club de golf de Florida en una residencia presidencial octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Bedminster (Estados Unidos), 13/08/2023.- el ex presidente estadounidense Donald J. Trump se encuentra en el tee box 16 para ver a los últimos grupos de la tercera ronda jugar en el torneo de golf LIV en el Trump National Golf Club Bedminster en Bedminster , Nueva Jersey, EE.UU., 13 de agosto de 2023. EFE Trump ha multiplicado las obras desde su regreso a la Casa Blanca y ha difuminado constantemente la frontera entre su función oficial y sus intereses privados. Compartir en: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desea que un lujoso complejo de golf que posee en Florida sea una "residencia presidencial", inspirada en el célebre sitio de Camp David, informó la Casa Blanca el miércoles.Antiguo promotor inmobiliario, Trump ha multiplicado las obras desde su regreso a la Casa Blanca y ha difuminado constantemente la frontera entre su función oficial y sus intereses privados."El gobierno de Estados Unidos ha solicitado estudiar la posibilidad de crear un retiro presidencial en el complejo de Golf Trump International en Palm Beach para futuros presidentes, de manera que puedan celebrar allí reuniones importantes en un entorno de clase internacional", indicó a la AFP un responsable de la Casa Blanca, confirmando esta información revelada primero por la prensa local.El responsable enumeró las cualidades de este lugar: "La propiedad se encuentra a pocos minutos del aeropuerto internacional Donald J. Trump, no tiene edificios que la dominen, no está bordeada por viviendas, cuenta con excelentes medidas de seguridad, está cerca de las fuerzas del orden y resulta ser también un campo de golf de renombre internacional. Son condiciones necesarias para un retiro presidencial", señaló.VEA TAMBIÉNEstatua de Donald Trump desnudo llega al Parlamento Europeo como protesta políticaoEste responsable,

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