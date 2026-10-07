Perfil | ¿Quién es Bárbara César, la exmagistrada que denunció presiones para inhabilitar a Machado? TalCual octubre 7, 2026 Bárbara César Siero nació en el estado Bolívar y estudió Derecho en la Universidad Santa María. Se graduó de abogada en 1997. Tiene varias especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional La exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero, de 51 años, sumó un ingrediente a la crisis política en Venezuela y prendió el ventilador al denunciar que fue víctima de presiones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para inhabilitar a la líder opositora María Corina Machado y otros dirigentes políticos. La abogada señaló con nombre y apellido a todos los involucrados en la coacción. Según la denuncia, sus dos hermanos (el teniente coronel (Ej.) Guillermo Enrique César Siero y el mayor (Ej.) Guillermo Henry César Siero) y su cuñada, también integrante de la Fuerza Armada, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023 y posteriormente utilizados como rehenes para presionarla. Sus familiares fueron vinculados a la llamada Operación Brazalete Blanco. Tras este caso, la magistrada dejó su cargo. El apellido César Siero ha estado vinculado a la administración pública durante la gestión gubernamental del chavismo, tanto en el ámbito judicial como en el estamento militar. Bárbara César Siero nació en el estado Bolívar y estudió Derecho en la Universidad Santa María. Se graduó de abogada en 1997. Tiene varias especializaciones en Derecho Administrativo, Tributario e Internacional. Era vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, institución donde rapidamente escaló posiciones, desde su elección en 2014 con 39 años de edad. Dado que se había desempeñado especialmente en la jurisdicción penal, en predios judiciales atribuyen su designación en la Sala Político-Administrativa a la influencia de su padre, el general (r) Guillermo Enrique César; y a su comportamiento al conocer la demanda interpuesta por Diosdado Cabello, entonces presidente de la Asamblea Nacional, contra el director del diario TalCual, Teodoro Petkoff. Así lo refiere una investigación realizada por Transparencia Venezuela y publicada en supremainjusticia.org. La querella formalizada el 24 de enero de 2014 fue por un artículo publicado en TalCual, firmado por Carlos Genatios, titulado “Patria, socialismo o muerte” en el cual señaló que Cabello había dicho “a quién no le guste la inseguridad, que se vaya del país”. Pese a la rectificación realizada, el dirigente chavista avanzó con la denuncia y el caso quedó en manos de la jueza César Siero, quien el 6 de marzo admitió la demanda, prohibió la salida del país de los demandados y les impuso presentación semanal ante el Tribunal 29 de Juicio, reseñó el medio runrun.es. Exmagistrada del TSJ denuncia que firmó bajo presión inhabilitación de Machado: temía por su familia En el TSJ tuvo la responsabilidad de coordinar los tribunales especializados en Violencia contra la Mujer y en esa área hubo críticas debido a la falta de instalación de tribunales en al menos ocho estados para atender casos de violencia de género, dentro del plazo establecido, según reseña supremainjusticia.org. De acuerdo a su hoja de vida publicada en el TSJ, César Siero también tiene preparación militar. Realizó cursos de paracaidismo militar; de búsqueda, registro y localización de artefactos explosivos; así como de tiro de combate de la dirección de armamento de las Fuerzas Armadas. Entre 1997 y 1998 fue proyectista de sentencias del Consejo de Guerra Permanente de Caracas en la Corte Marcial, y entre 2000 y 2002 fue consultora jurídica regional del Plan Bolívar 2000 en el estado Zulia. Trabajó con el general Víctor Cruz Weffer, excomandante general del Ejército y responsable del Plan Bolívar 2000 y el Fondo de Desarrollo Urbano (Fondur), quien fue

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