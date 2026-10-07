Subsecretario de Comercio de EEUU evalúa potenciar «oportunidades de mercado» en Venezuela – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/SUBSECRETARIO-DE-COMERCIO-DAVID-FOGEL-EN-CANCILLERIA-VZLA.jpg 2026-10-07 10:08:59 2026-10-07 10:08:59 07/10/2026 10:08 AM El Subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, se reunió con el canciller Félix Plasencia en el inicio de su agenda para evaluar el intercambio comercial con Venezuela. Mercados y Economía Canciller Félix Plasencia David L. Fogel intercambio comercial Mercados negocios oportunidades plan de tres fases relación bilateral Relaciones comerciales subsecretario de Comercio EEUU visita visita oficial El Subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, inició una visita a Venezuela con el objeto de evaluar mecanismos para elevar el intercambio comercial entre ambos países, al «potenciar oportunidades de mercado» que favorezcan la nueva relación bilateral.El funcionario estadounidense se reunió c on el ministro de Relaciones Exteriores, Félix Plasencia. Durante el encuentro se hizo una revisión de la relación bilateral en diferentes áreas, con el foco puesto en la economía, un tema que resulta fundamental para ambos gobiernos.Según la comunicación emitida por la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, a través de sus redes sociales, las iniciativas comerciales se insertan en el plan de tres fases diseñado por el Gobierno estadounidense para la estabilización económica, social y política del país.No trascendió la agenda del subsecretario de Comercio de Estados Unidos en Caracas, pero agencias internacionales señalan que tendrá encuentros de alto nivel con miembros del gabinete económico.Luego de la extracción en Caracas de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero, Venezuela ha recibido a varios funcionarios y delegaciones de Washington para encauzar canales de diálogo en materia de seguridad, energía y diplomacia, señala la agencia EFE.El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela el pasado septiembre participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas.En febrero, cuando Wright viajó por primera vez a Venezuela, él y la presidenta encargada Delcy Rodríguez apostaron por la superación de las diferencias entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se rompieron en 2019 y fueron restablecidas en marzo pasado.Lea más contenido interesante y actual:LATAM Airlines Group conectará a Chile con Venezuela a partir del 3 de enero de 2027, según medio chileno«Es crucial para nuestra economía industrial»: Llegaron a EEUU las 15.000 toneladas de aluminio enviadas desde Venezuela Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook Comparte este artículo

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original