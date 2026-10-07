Inauguran la Universidad de la Música «José Antonio Abreu» en Caracas < El Informador Venezuela

Inauguran la Universidad de la Música «José Antonio Abreu» en Caracas < El Informador Venezuela
Breaking
Política
  • 7 de octubre de 2026
- 11 segundos ago
0 0 1 minute read

Foto: página de VTV Con una matrícula inicial de 521 estudiantes y bajo la rectoría de Ronnie Morales Matie, fue inaugurada el martes 06-Oct, la Universidad de la Música «José Antonio Abreu» en la parroquia El Paraíso de Caracas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a miembros del Gabinete Ejecutivo y el cuerpo diplomático. Durante la actividad, Rodríguez afirmó que la universidad rinde homenaje al maestro Abreu y a su creación, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Asimismo, destacó que en el país la música constituye un derecho y resaltó que más de 1.300.000 niños y niñas integran las agrupaciones orquestales. La oferta académica de la institución eleva carreras técnicas al grado de licenciatura en Ejecución Instrumental, Composición y Lutería, e inicia operaciones con 18 núcleos distribuidos en todo el territorio nacional. Para el desarrollo de sus actividades, la casa de estudios cuenta con 77 docentes especializados, entre los que participarán profesionales internacionales, y una planta física de 55 aulas compuestas por 33 salones y 22 cubículos con insonorización acústica para clases individuales y grupales. «Que sea la música, que sea el deporte, que sea la juventud venezolana quien le hable al mundo, porque cada vez que el Sistema de Orquestas cruza nuestras fronteras está llevando un mensaje de lo que somos», expresó Rodríguez. Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Subsecretario de Comercio de EEUU evalúa potenciar «oportunidades de mercado» en Venezuela – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026

Ecoanalítica estima que el racionamiento eléctrico en Venezuela se extenderá por cinco años

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Exmagistrada César Siero denuncia que actuó coaccionada en el TSJ

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

A más cien días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de…

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in