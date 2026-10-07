Inauguran la Universidad de la Música «José Antonio Abreu» en Caracas < El Informador Venezuela

Foto: página de VTV Con una matrícula inicial de 521 estudiantes y bajo la rectoría de Ronnie Morales Matie, fue inaugurada el martes 06-Oct, la Universidad de la Música «José Antonio Abreu» en la parroquia El Paraíso de Caracas, en un acto encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez junto a miembros del Gabinete Ejecutivo y el cuerpo diplomático. Durante la actividad, Rodríguez afirmó que la universidad rinde homenaje al maestro Abreu y a su creación, el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Asimismo, destacó que en el país la música constituye un derecho y resaltó que más de 1.300.000 niños y niñas integran las agrupaciones orquestales. La oferta académica de la institución eleva carreras técnicas al grado de licenciatura en Ejecución Instrumental, Composición y Lutería, e inicia operaciones con 18 núcleos distribuidos en todo el territorio nacional. Para el desarrollo de sus actividades, la casa de estudios cuenta con 77 docentes especializados, entre los que participarán profesionales internacionales, y una planta física de 55 aulas compuestas por 33 salones y 22 cubículos con insonorización acústica para clases individuales y grupales. «Que sea la música, que sea el deporte, que sea la juventud venezolana quien le hable al mundo, porque cada vez que el Sistema de Orquestas cruza nuestras fronteras está llevando un mensaje de lo que somos», expresó Rodríguez. Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original