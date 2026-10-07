Ecoanalítica estima que el racionamiento eléctrico en Venezuela se extenderá por cinco años

EscucharPuntos claveResumenLa gente come en un lugar sin electricidad durante un corte de energía que afectó a Caracas y otras regiones del país, en Caracas, Venezuela, el 30 de agosto de 2024. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria07 Oct, 2026 09:27 a. m. ESTGuardarNo asoma una luz al final del túnel. La firma Ecoanalítica estima que “las deficiencias del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y los episodios de racionamiento persistirán de manera recurrente durante los próximos cinco años, convirtiéndose en una restricción estructural para el país”.“Con una oferta estancada que difícilmente supera los 13 mil megavatios (MW) en sus picos de máxima disponibilidad frente a una demanda nacional que en sus momentos de mayor consumo ya ha superado los 15 mil MW, el déficit de generación se consolida como el principal cuello de botella para cualquier intento de reactivación económica en Venezuela”, sostiene la empresa consultora.PUBLICIDADEl ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, anunció que en el último trimestre del año se incorporarán 1.300 MW al SEN que, dijo, “servirán para lograr más estabilidad, más continuidad y menos interrupciones en el servicio de energía eléctrica para todos los usuarios a nivel general”.El ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, señaló que se están haciendo alianzas estratégicas con empresas internacionales para atender la crisis del sistema.Alcalá reconoció que el país enfrenta una “situación compleja”, mientras se multiplican las protestas en todo el territorio nacional por los constantes y prolongados apagones.El funcionario destacó que el gobierno interino de Delcy Rodríguez ha “consolidado alianzas estratégicas con empresas internacionales de primer nivel”, en alusión a los contratos firmados con las transnacionales Impsa, Siemens y General Electric. PUBLICIDAD“Estamos trabajando para el suministro de piezas y tecnologías originales y repotenciando nuestros sistemas termoeléctricos de transmisión, generación y distribución”, subrayó el titular de Energía Eléctrica. Más presiónEcoanalítica observa que “a medida que la actividad comercial e industrial intenta dinamizarse, aumenta la presión sobre un sistema cuyo parque termoeléctrico opera por debajo del 15% de su potencial tras años de desinversión, trasladando todo el peso a la generación hidroeléctrica de Guri, un complejo sobre exigido que ya funciona a solo un 60% de su capacidad instalada y mantiene 7 de sus 20 turbinas fuera de servicio”.El análisis destaca la “fragilidad” del parque hidroeléctrico, que habría quedado en evidencia tras la parada de emergencia que sufrió la Unidad 17 de Casa de Máquinas 2 de Guri el 29 de agosto por fallas en el rodete.PUBLICIDADLa represa del Guri es el corazón del Sistema Eléctrico Nacional de Venezuela.“Esta salida, que al parecer mantendrá inoperativa la turbina de 770 MW por al menos dos años, genera una pérdida combinada de 1.200 MW en el Bajo Caroní al limitar el flujo de agua hacia las centrales de Caruachi y Macagua, sumándose a los problemas preexistentes de la Unidad 15”, describen en su informe.Ecoanalítica apunta que en el estado Zulia y Los Andes venezolanos, “las interrupciones afectan a más del 98% de los hogares y comercios con cortes diarios de 6 a 8 horas, mientras que en Caracas, hasta hace poco exenta del problema, las fallas ya alcanzan al 82%”.PUBLICIDADLa firma realizó una encuesta de coyuntura empresarial en julio que arrojó como resultado que 70% de las empresas evalúa negativamente el servicio.Un sondeo de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria) reveló que de las 488 horas laborales durante el segundo trimestre de 2026, las empresas reportaron 214 sin suministro eléctrico. “Esto significó un 68% más de horas afectadas comparadas con el primer trimestre”, subrayaron.Ante el oscuro panorama, Ecoanalítica ofrece como “recomendación estratégica” a los empresarios y comerciantes “estructurar de inmediato un plan integral de autoabastecimiento energético”.Compartir

Fuente: Infobae VE — Ver nota original