PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/09/pdvsa-refineria-cardon-gasolina-grafico.jpg 2026-10-07 08:33:54 2026-10-07 08:33:54 07/10/2026 08:33 AM | Por EFE / Banca y Negocios PDVSA indicó que no se reportaron trabajadores lesionados, afectaciones a terceros «ni daños mayores». Garantizó que el sistema de refinación nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la distribución de combustible en el país. Energía combustibles comité de investigación comunicado incendio normalidad pdvsa refinación petrolera Refinería Cardón seguridad industrial suministro Venezuela Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que conformó un comité de investigación para determinar con precisión las causas de la rotura de una línea de gas natural que ocasionó un incendio en la Refinería Cardón, cuya capacidad de procesamiento de petróleo supera los 300.000 barriles diarios.A través de un comunicado, la petrolera estatal informó que, tras una rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la Refinería Cardón, en el estado Falcón, se produjo un incendio que fue «controlado rápidamente» por el personal de Respuesta y Control de Emergencia del centro de refinación.PDVSA indicó que no se reportaron trabajadores lesionados, afectaciones a terceros «ni daños mayores» y, al mismo tiempo, garantizó que el sistema de refinación nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la distribución de combustible en el país.«Ante el evento se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la Refinería Cardón, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones», añadió.En mayo pasado, la empresa informó del incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande del país suramericano, que dejó cinco trabajadores lesionados y un fallecido.A través de un comunicado publicado en

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