PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com

PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com
Breaking
Política
  • 7 de octubre de 2026
- 39 segundos ago
0 0 1 minute read

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/09/pdvsa-refineria-cardon-gasolina-grafico.jpg 2026-10-07 08:33:54 2026-10-07 08:33:54 07/10/2026 08:33 AM | Por EFE / Banca y Negocios PDVSA indicó que no se reportaron trabajadores lesionados, afectaciones a terceros «ni daños mayores». Garantizó que el sistema de refinación nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la distribución de combustible en el país. Energía combustibles comité de investigación comunicado incendio normalidad pdvsa refinación petrolera Refinería Cardón seguridad industrial suministro Venezuela Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que conformó un comité de investigación para determinar con precisión las causas de la rotura de una línea de gas natural que ocasionó un incendio en la Refinería Cardón, cuya capacidad de procesamiento de petróleo supera los 300.000 barriles diarios.A través de un comunicado, la petrolera estatal informó que, tras una rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la Refinería Cardón, en el estado Falcón, se produjo un incendio que fue «controlado rápidamente» por el personal de Respuesta y Control de Emergencia del centro de refinación.PDVSA indicó que no se reportaron trabajadores lesionados, afectaciones a terceros «ni daños mayores» y, al mismo tiempo, garantizó que el sistema de refinación nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la distribución de combustible en el país.«Ante el evento se activó el protocolo de seguridad establecido para estos casos, con una parada de emergencia de las plantas de la Refinería Cardón, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones», añadió.En mayo pasado, la empresa informó del incendio en una plataforma petrolera ubicada en el Lago de Maracaibo (noroeste), el más grande del país suramericano, que dejó cinco trabajadores lesionados y un fallecido.A través de un comunicado publicado en

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Exmagistrada César Siero denuncia que actuó coaccionada en el TSJ

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

A más cien días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de…

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Rusia deja 19 muertos en nuevos ataques nocturnos contra Ucrania

  • 7 de octubre de 2026

María Corina Machado reiteró que regresará a Venezuela para “contribuir” a la transición

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha “perdido el control total” del estrecho de Ormuz | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in