Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com

Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com
Breaking
Economía
  • 7 de octubre de 2026
- 43 segundos ago
0 0 1 minute read

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/11/juez-aprueba-citgo-certificados-de-acciones-grafico2.jpg 2026-10-07 08:45:06 2026-10-07 08:45:06 07/10/2026 08:45 AM | Por Nota de Prensa En 2025, la Fundación patrocinada por Citgo firmó 11 nuevos acuerdos de subvención para apoyar programas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Empresas AFECTADOS citgo colombia compromiso Ecuador Estados Unidos Fundación Simón Bolívar programas sociales Responsabilidad Social tragedias Venezuela La Fundación Simón Bolívar, entidad privada sin fines de lucro de CITGO Petroleum Corporation, destacó por su trabajo para mejorar la salud de personas vulnerables afectadas por desastres, conflictos y pobreza, especialmente madres y niños dentro y fuera de Venezuela, y refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.En 2025, la Fundación firmó 11 nuevos acuerdos de subvención para apoyar programas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.En conjunto, el alcance estimado de estas iniciativas supera las 116.000 personas en situación de necesidad e incluye la entrega de más de 1,2 millones de unidades de medicamentos y vitaminas y el reparto de más de 922.000 comidas.Los proyectos están dirigidos a poblaciones vulnerables y personas en situación de necesidad, entre ellas, migrantes y miembros de comunidades de acogida, mediante programas de salud materna, neonatal e infantil; atención médica y de salud mental; nutrición y asistencia alimentaria; acceso a medicamentos; y respuesta ante emergencias humanitarias.La Fundación también continuó respaldando la formación de trabajadores de la salud comunitarios en el área metropolitana de Houston y una iniciativa de investigación sobre salud materna del Kinder Institute de Rice University.“Este año reafirmó que una labor humanitaria significativa exige tanto constancia como flexibilidad. Apostamos por la innovación, adaptando y ampliando alianzas que nos permitieron llegar a comunidades donde brindar

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

PDVSA investiga incendio en Refinería Cardón y garantiza suministro normal de combustible – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Exmagistrada César Siero denuncia que actuó coaccionada en el TSJ

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

A más cien días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de…

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Rusia deja 19 muertos en nuevos ataques nocturnos contra Ucrania

  • 7 de octubre de 2026

María Corina Machado reiteró que regresará a Venezuela para “contribuir” a la transición

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha “perdido el control total” del estrecho de Ormuz | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in