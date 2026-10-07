Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.500.000 personas vulnerables desde 2020 – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2023/11/juez-aprueba-citgo-certificados-de-acciones-grafico2.jpg 2026-10-07 08:45:06 2026-10-07 08:45:06 07/10/2026 08:45 AM | Por Nota de Prensa En 2025, la Fundación patrocinada por Citgo firmó 11 nuevos acuerdos de subvención para apoyar programas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos. Empresas AFECTADOS citgo colombia compromiso Ecuador Estados Unidos Fundación Simón Bolívar programas sociales Responsabilidad Social tragedias Venezuela La Fundación Simón Bolívar, entidad privada sin fines de lucro de CITGO Petroleum Corporation, destacó por su trabajo para mejorar la salud de personas vulnerables afectadas por desastres, conflictos y pobreza, especialmente madres y niños dentro y fuera de Venezuela, y refuerza su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.En 2025, la Fundación firmó 11 nuevos acuerdos de subvención para apoyar programas en Venezuela, Colombia, Ecuador y Estados Unidos.En conjunto, el alcance estimado de estas iniciativas supera las 116.000 personas en situación de necesidad e incluye la entrega de más de 1,2 millones de unidades de medicamentos y vitaminas y el reparto de más de 922.000 comidas.Los proyectos están dirigidos a poblaciones vulnerables y personas en situación de necesidad, entre ellas, migrantes y miembros de comunidades de acogida, mediante programas de salud materna, neonatal e infantil; atención médica y de salud mental; nutrición y asistencia alimentaria; acceso a medicamentos; y respuesta ante emergencias humanitarias.La Fundación también continuó respaldando la formación de trabajadores de la salud comunitarios en el área metropolitana de Houston y una iniciativa de investigación sobre salud materna del Kinder Institute de Rice University.“Este año reafirmó que una labor humanitaria significativa exige tanto constancia como flexibilidad. Apostamos por la innovación, adaptando y ampliando alianzas que nos permitieron llegar a comunidades donde brindar

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original