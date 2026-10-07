Exmagistrada César Siero denuncia que actuó coaccionada en el TSJ

Exmagistrada del TSJ denuncia que firmó bajo presión inhabilitación de Machado: temía por su familia Víctor Amaya octubre 7, 2026 Bárbara Gabriela César Siero, exvicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del TSJ, aseguró que sus dos hermanos y su cuñada fueron detenidos y utilizados como mecanismo de presión. Afirmó que la "Operación Brazalete Blanco" fue un invento del gobierno La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Bárbara Gabriela César Siero denunció que fue sometida a coacciones mientras ejercía como vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa para que firmara decisiones relacionadas con las inhabilitaciones políticas de dirigentes opositores, entre ellas la de María Corina Machado. En un video divulgado a través de su canal de YouTube bajo el título «Cautivos del poder», César Siero aseguró que sus dos hermanos y su cuñada, todos integrantes de la Fuerza Armada, fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el 15 de diciembre de 2023 y posteriormente utilizados como rehenes para presionarla. Ese día vencía el lapso establecido para que dirigentes políticos solicitaran ante el TSJ la revisión de las inhabilitaciones administrativas, como parte del procedimiento acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición en Barbados. María Corina Machado, que dos meses antes había ganado las primarias opositoras, presentó ese día su solicitud de revisión mediante su abogado Perkins Rocha. César Siero relató que paralelamente fueron detenidos sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, así como su cuñada, la mayor Diana Desirée Victoria Justo. «A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa», aseguró. La exmagistrada afirmó que durante los días posteriores desconoció dónde se encontraban sus familiares y tampoco pudo comunicars

Fuente: Tal Cual — Ver nota original