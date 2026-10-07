A más cien días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira

A más 100 días del terremoto, organización civil resiste descenso de ayuda en La Guaira Roison Figuera octubre 7, 2026 En las esquinas donde antes el personal sanitario repartía tapabocas para proteger a los transeúntes del polvillo constante que emanaban las ruinas colapsadas, hoy queda muy poca gente, lugareños o voluntarios sobre todo. Por las avenidas circulan autobuses y vehículos particulares en una cotidianidad a la fuerza, como si la vida avanzara por inercia entre las pérdidas Han transcurrido más de 100 días desde que el doble terremoto devastó gran parte del estado Vargas. Las calles que durante las primeras semanas estuvieron abarrotadas de civiles voluntarios provenientes de todo el país, carpas hospitalarias internacionales o camiones con ayuda, hoy lucen desiertas. La progresiva remoción de los escombros no ha traído consigo la normalización, sino que ha acentuado la desolación y la ausencia de asistencia. En las esquinas donde antes el personal sanitario repartía tapabocas para proteger a los transeúntes del polvillo constante que emanaban las ruinas colapsadas, hoy queda muy poca gente, lugareños o voluntarios. Por las avenidas circulan autobuses y vehículos particulares en una cotidianidad a la fuerza, como si la vida avanzara por inercia entre las pérdidas. Ya no hay puestos de hidratación o entrega de electrolitos e insumos para los afectados. La escena confirma lo que hace mes y medio registraban los testimonios recogidos por TalCual en la zona: un clamor ciudadano que imploraba «no se olviden de La Guaira». Afectados por el terremoto que se encuentran refugiados en la escuela Miguel Suniaga en Pariata, afirman que «estamos feos con las ayudas». Alondra, quien se encuentra en el lugar, dice que necesitan agua, además de kits de higiene y ayuda médica. En el Licenciado Aranda, un liceo que queda en la parroquia Maiquetía y en el que se refugian personas de Playa Grande, aseguran que la desinformación ha imperado. «Cada vez nos llegan menos cosas»

Fuente: Tal Cual — Ver nota original