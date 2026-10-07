“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de octubre – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Getty Images Las aves que ahora anidan entre las placas del techo arrullan en el comedor desierto del kibutz Nir Oz, que alguna vez fue el bullicioso corazón de una unida comunidad israelí de unas 400 personas, devastada por los ataques liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. "Solíamos venir a vernos, a comer juntos. Había muchas actividades aquí, también días festivos para celebrar", recuerda Dalit Ram Aharon, quien me está enseñando el lugar junto a su esposo, Achi. Junto a las puertas de entrada de cristal, salpicadas de agujeros de bala, se encuentra un recordatorio escalofriante de lo que les sucedió a los residentes desaparecidos. Los buzones de cada casa tienen pegatinas colocadas tras los ataques de hace tres años: en rojo se indica a los fallecidos y en negro a los secuestrados. "Eso significa que uno de cada cuatro de nosotros ha sido asesinado o secuestrado", dice Dalit. "Incluidos niños y bebés". Mientras Israel conmemora el tercer aniversario del día más sangriento de su historia, este es otro momento doloroso de reflexión para los residentes del kibutz, que se encuentra a tan solo 1,6 km de la frontera con Gaza y fue uno de los lugares más afectados. El tiempo parece haberse detenido en la cercana casa calcinada de la familia Siman Tov, donde un móvil de viento aún cuelga junto a la puerta. Una fotografía muestra a Tamar y Yonatan con sus tres hijos: las gemelas Shahar y Arbel, de cinco años, y Omer, su hijo de dos. Los padres recibieron tiros a través de la puerta de su refugio antibombas, diseñado para protegerlos de los cohetes lanzados desde Gaza, no de los disparos. Dalit, que sobrevivió junto a Achi y sus tres hijos escondiéndose en su propio refugio durante casi 12 horas ese día, recuerda los últimos mensajes que Tamar envió a sus vecinos a través de las redes sociales. Final de Más leídas Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin d

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original