#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

#Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com
Breaking
Economía
  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
0 0 1 minute read

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2025/09/LIBERTAD-ECONOMICA-CEDICE.jpg 2026-10-07 08:09:21 2026-10-07 08:09:21 07/10/2026 08:09 AM Venezuela no está en el último lugar por fallar en un único indicador. El resultado refleja una combinación de debilidades en prácticamente todos los pilares que el Fraser Institute considera necesarios para la libertad económica Economía Nacional América Latina Cedice Libertad chile comercio internacional competencia derechos de propiedad equilibrio monetario Fraser Institute indicadores índice de libertad económica Inflación regulaciones sistema legal Venezuela CEDICE Libertad como aliado del Fraser Institute de Canadá presento el Índice de Libertad Económica en el Mundo 2026. En este reporte Venezuela ocupa el último lugar mundial en libertad económica, al igual que el año  2025, de acuerdo con el informe Economic Freedom of the World 2026.El estudio, evalúa 165 jurisdicciones. Venezuela se sitúa en el puesto 165, con una puntuación de apenas 2,94 puntos sobre 10, por debajo de Zimbabwe (3,62), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44). EFW 2026 fpp2 (1)El resultado coloca nuevamente a Venezuela en el extremo opuesto de las economías que encabezan la clasificación mundial. Hong Kong ocupa el primer lugar con 8,53 puntos, seguido por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). Entre las economías latinoamericanas mejor posicionadas destacan Chile, en el puesto 20; Guatemala, en el 26; Costa Rica, en el 28; y Perú, en el 45. EFW 2026 fpp2 (1)¿Qué mide el índice?El Economic Freedom of the World mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas.La edición 2026 utiliza 46 componentes y subcomponentes, agrupados en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; estabilidad monetaria; libertad para comerciar internacionalmente; y regulación. Las calificaciones se expresan e

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

“Uno de cada cuatro de nosotros fue secuestrado o asesinado”: cómo intentan reconstruir sus vidas los residentes de un kibutz israelí devastado por los ataques de Hamás del 7 de…

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Rusia deja 19 muertos en nuevos ataques nocturnos contra Ucrania

  • 7 de octubre de 2026

María Corina Machado reiteró que regresará a Venezuela para “contribuir” a la transición

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha “perdido el control total” del estrecho de Ormuz | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Exmagistrada del TSJ denuncia que el régimen la amenazó y secuestró a sus familiares para firmar inhabilitación de María Corina Machado | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Bloomberg: Reliance impulsa exportaciones de crudo venezolano hacia India a máximo en 7 años – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

China lleva a sus militares a Laos y lo llama “centro de entrenamiento”: “Ya tuvimos muy mala experiencia con los franceses en la época colonial”

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Una exmagistrada del Supremo en Venezuela denuncia que secuestraron a parte de su familia para que inhabilitase a Corina Machado

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in