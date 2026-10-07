Datos: Por qué Venezuela mantiene el menor indicador de libertad económica en el mundo – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2025/09/LIBERTAD-ECONOMICA-CEDICE.jpg 2026-10-07 08:09:21 2026-10-07 08:09:21 07/10/2026 08:09 AM Venezuela no está en el último lugar por fallar en un único indicador. El resultado refleja una combinación de debilidades en prácticamente todos los pilares que el Fraser Institute considera necesarios para la libertad económica Economía Nacional América Latina Cedice Libertad chile comercio internacional competencia derechos de propiedad equilibrio monetario Fraser Institute indicadores índice de libertad económica Inflación regulaciones sistema legal Venezuela CEDICE Libertad como aliado del Fraser Institute de Canadá presento el Índice de Libertad Económica en el Mundo 2026. En este reporte Venezuela ocupa el último lugar mundial en libertad económica, al igual que el año 2025, de acuerdo con el informe Economic Freedom of the World 2026.El estudio, evalúa 165 jurisdicciones. Venezuela se sitúa en el puesto 165, con una puntuación de apenas 2,94 puntos sobre 10, por debajo de Zimbabwe (3,62), Sudán (4,16), Libia (4,29) y Myanmar (4,44). EFW 2026 fpp2 (1)El resultado coloca nuevamente a Venezuela en el extremo opuesto de las economías que encabezan la clasificación mundial. Hong Kong ocupa el primer lugar con 8,53 puntos, seguido por Suiza (8,45), Singapur (8,43), Nueva Zelanda (8,38) y Estados Unidos (8,21). Entre las economías latinoamericanas mejor posicionadas destacan Chile, en el puesto 20; Guatemala, en el 26; Costa Rica, en el 28; y Perú, en el 45. EFW 2026 fpp2 (1)¿Qué mide el índice?El Economic Freedom of the World mide hasta qué punto las instituciones y políticas de un país permiten que las personas puedan tomar sus propias decisiones económicas.La edición 2026 utiliza 46 componentes y subcomponentes, agrupados en cinco grandes áreas: tamaño del gobierno; sistema legal y derechos de propiedad; estabilidad monetaria; libertad para comerciar internacionalmente; y regulación. Las calificaciones se expresan e

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