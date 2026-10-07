Cómo se ha degradado la “relación estratégica” que mantienen Venezuela y Cuba desde hace años tras la captura de Maduro – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Getty Images El reciente discurso de Delcy Rodríguez ante la ONU fue el primero en 20 años en el que el representante de Venezuela en el debate de la Asamblea General no mencionó Cuba ni una sola vez. No es un dato menor si se considera que Hugo Chávez llegó a decir que ambos países eran "una misma nación" y que tenían "un mismo gobierno". En 2009, ante ese mismo foro, Chávez hizo 11 referencias a Cuba, mientras que su sucesor, Nicolás Maduro, lo hizo 13 veces en su discurso de 2015. La omisión de la presidenta interina de Venezuela es un signo del complejo estado en el que quedaron las relaciones con La Habana desde la incursión militar del 3 de enero, cuando Estados Unidos detuvo a Maduro. Menos de dos semanas más tarde, Rodríguez reivindicó el derecho de su país a mantener relaciones diplomáticas autónomas. "Tenemos derecho a tener relaciones diplomáticas con China, con Rusia, con Irán, con Cuba, con todos los pueblos del mundo. También con los Estados Unidos. Somos una nación soberana", dijo en un discurso ante la Asamblea Nacional. Casi nueve meses después, sin embargo, el vínculo entre Caracas y La Habana da muestras de debilitamiento. "[Venezuela] es un país amigo. Aliado es una palabra muy fuerte", dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, cuando en una entrevista reciente con Bloomberg le preguntaron por la relación con Caracas. Final de Más leídas Se trata de la primera admisión oficial de que la "relación estratégica" forjada inicialmente por Chávez y Fidel Castro se ha degradado. Fuente de la imagen, Getty Images Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app Desde su llegada al poder en 1999, Chávez impulsó un acercamiento a Cuba que evolucionó hasta un punto que él llegó a describir como una "alianza estratégica", una "hermandad" y una "unidad histór

Fuente: BBC Mundo — Ver nota original