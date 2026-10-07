Rusia deja 19 muertos en nuevos ataques nocturnos contra Ucrania Moscú reivindica una ofensiva «masiva» con decenas de misiles y drones contra Kiev y otras provincias ucranianas Regala esta noticia Añádenos en Google Ciudadanos ucranianos observan sus viviendas reducidas a escombros en la ciudad de Priluki. (AFP) ABC 07/10/2026 Actualizado a las 14:13h. Al menos 19 personas han muerto y unos 70 han resultado heridos este miércoles a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, según el último balance de las autoridades recogidos … por Europa Press. El Gobierno señala que la mayoría de fallecidos (13) se registran en la región de Chernígov. «Hoy, como 'regalo' de cumpleaños a (el presidente ruso, Vladimir) Putin, el Ejército ruso ha destruido un edificio residencial en Priluki, en la provincia de Chernígov», ha señalado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un mensaje en redes sociales, en referencia a que el mandatario ruso cumple este martes 74 años. Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Exteriores ucraniano, los muertos en Priluki ascienden a 13 muertos, de los cuales tres son menores, mientras que al menos 43 personas han resultado heridas. En los ataques a zonas residenciales en Dnipró y Kremenchuk, una ciudad situada en Poltava, dos personas han muerto y 27 más han resultado heridas, mientras que otros dos fallecidos se corresponden con ataques en Kiev, a los que se suman otros dos más en Oleksandría, en la provincia de Kirovogrado. «Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética», ha especificado el mandatario ucraniano, que ha agregado que «los rusos querían golpear de forma dolorosa». «Es uno de los ataques más atroces, con 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y drones 'shahed'», ha criticado Zelenski. Así, ha recalcado que «los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío» y que «los paquetes de def

Fuente: ABC Espana — Ver nota original