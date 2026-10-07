María Corina Machado reiteró que regresará a Venezuela para “contribuir” a la transición

EscucharPuntos claveResumenLa líder opositora venezolana María Corina Machado(EFE/Bienvenido Velasco/Archivo)07 Oct, 2026 08:01 a. m. ESTGuardarLa líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, afirmó este martes que volverá a Venezuela para aportar a la transición democrática, tras denunciar que las autoridades frustraron al menos siete intentos de retorno al país.“Regresaré a mi país para estar junto a los venezolanos en esta etapa, fortalecer la organización de la gente y contribuir a facilitar la transición. Tenemos una tarea por delante: construir una Venezuela libre y democrática, que sea el más confiable aliado de los Estados Unidos en nuestro hemisferio”, expresó Machado en redes sociales, en respuesta a un mensaje del congresista estadounidense Carlos Giménez.PUBLICIDADLa dirigente también agradeció al legislador por su respaldo y amistad “durante tantos años” en la causa por la “libertad de Venezuela”.El equipo de Machado informó el 22 de septiembre que la opositora buscó ingresar al país por vía aérea y marítima en al menos siete oportunidades. Según esa denuncia, los tres últimos intentos se realizaron desde Panamá, aunque las autoridades venezolanas habrían impedido su regreso.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)El presidente estadounidense, Donald Trump, sostuvo el lunes que “todo saldrá bien” cuando fue consultado sobre un eventual retorno de Machado a Venezuela. La declaración ocurrió después de que la dirigente publicara en el New York Post una columna titulada: “Por qué debo regresar a Venezuela y el pueblo debe votar”.PUBLICIDADEn ese artículo, Machado señaló que su vuelta al país “es urgente” para acompañar a los venezolanos y presionar por una transición democrática. La dirigente salió de Venezuela en diciembre del año pasado para viajar a Noruega y recibir el Premio Nobel de la Paz.Trump se reunió el 22 de septiembre en Nueva York con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. El encuentro consolidó la alianza que su Gobierno estableció con Caracas luego de la captura de Nicolás Maduro, en enero, durante una operación militar estadounidense en la capital venezolana.En agosto, Estados Unidos y Venezuela anunciaron un acuerdo petrolero que otorgó a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo venezolanas.PUBLICIDADCompartir nota:Temas RelacionadosMaría Corina MachadoVenezuelatransición políticaPremio Nobel de la PazPUBLICIDADPUBLICIDADÚltimas NoticiasEl Parlamento de Venezuela instaló una comisión para reformar la criticada ley contra el odioEl primer vicepresidente del organismo legislativo, Pedro Infante, dijo que 11 diputados tendrá a cargo el trabajo previo para concretar el proyectoAbogados del sindicalista venezolano preso introducirán habeas corpus para conocer paraderoLa Coalición Sindical Nacional presentó una denuncia ante la Fiscalía de Caracas, pero no fue recibidaLos familiares de presos por el caso de contrabando en PDVSA exigieron su libertadEl caso de estos detenidos se conoce como ‘PSVSA-Obrero’ e involucra a personas detenidas desde 2024 que no pertenecen a la estatal petroleraEstados Unidos rechazó que Nicolás Maduro tenga inmunidad y dijo que Venezuela no solicitó esa protección para el ex dictadorWashington sostiene que Caracas sí reclamó protección para Delcy Rodríguez, pero nunca hizo una petición equivalente para ex líder del chavismo, cuya defensa busca frenar el proceso penal por narcoterrorismoVenezuela: advierten que falta de información oficial agrava situación de niños y adolescentes víctimas del terremotoLa ONG Cecodap sostiene en un informe que “persisten riesgos de dificultades de reunificación, institucionalización innecesaria y pérdida de vínculos familiares o comunitarios”MÁS NOTICIAS

Fuente: Infobae VE — Ver nota original