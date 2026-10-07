Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha “perdido el control total” del estrecho de Ormuz | NTN24.COM

Marco Rubio Marco Rubio afirmó que el régimen de Irán ha "perdido el control total" del estrecho de Ormuz octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Marco Rubio | Foto: AFP Rubio también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Estados Unidos están haciendo mella en la economía iraní y que "la situación se va a volver catastrófica". Compartir en: El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmó este miércoles que el régimen de Irán ha "perdido el control total" del estrecho de Ormuz por donde, según él, circula casi tanto petróleo como antes de la guerra regional.Desde el estallido del conflicto a finales de febrero, el régimen respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos con un bloqueo de esa vía clave para el comercio mundial de hidrocarburos.Sin embargo, durante una visita a Atenas, el secretario de Estado aseguró que el tránsito de petróleo por ese estrecho ha vuelto casi a la normalidad."Ahora circula casi tanto petróleo como antes del inicio de este conflicto. Por lo tanto, han perdido el control total del estrecho", declaró Rubio durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo griego, Yorgos Gerapetritis.VEA TAMBIÉNCasa Blanca niega que Donald Trump pidiera al régimen de Irán atacar ciudades de Estados UnidosoRubio también aseguró que las sanciones "devastadoras" implementadas por Estados Unidos están haciendo mella en la economía iraní y que "la situación se va a volver catastrófica".La pugna entre Estados Unidos e Irán por controlar el estrecho de Ormuz es uno de los focos calientes de este conflicto que está sacudiendo los mercados mundiales y alimentando la inflación, especialmente por el encarecimiento de los hidrocarburos.Entretanto, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) rechazó este las informaciones difundidas por medios estatales iraníes sobre el supuesto accidente de un helicóptero MH-60R de la Marina estadounidense en el mar Rojo, luego

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