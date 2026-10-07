Exmagistrada del TSJ denuncia que el régimen la amenazó y secuestró a sus familiares para firmar inhabilitación de María Corina Machado | NTN24.COM

Venezuela Exmagistrada del TSJ denuncia que el régimen la amenazó y secuestró a sus familiares para firmar inhabilitación de María Corina Machado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Sede del TSJ en Venezuela (EFE) Bárbara César Siero aseguró que han detenido a tres familiares para obligarla a avalar decisiones en contra de dirigentes políticos venezolanos. Compartir en: La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela Bárbara César Siero denunció que fue coaccionada para firmar sentencias de inhabilitación política, incluyendo la que impidió a María Corina Machado competir en las elecciones presidenciales del año 2024.VEA TAMBIÉNMaría Corina Machado reitera que regresará a Venezuela y promete contribuir a la transición democrática tras los rumores de que ya está cerca: “¡Viva Cuba y Venezuela LIBRES!”oCésar Siero, quien fue vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del máximo tribunal, hizo la denuncia en un video y una carta divulgados esta semana. Según su relato, las presiones iniciaron el 15 de diciembre de 2023, cuando Machado presentó ante el TSJ una demanda para pedir la revisión de la inhabilitación que le había impuesto la Contraloría.Ese mismo día, afirmó que fueron detenidos sus dos hermanos, Guillermo Enrique y Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, Diana Desirée Victoria Justo.La exmagistrada aseguró que por semanas no supo nada acerca del paradero de sus familiares y que no tuvo información exacta acerca de las acusaciones en su contra.“A partir de ahí, mis tres familiares fueron usados para coaccionarme como magistrada y vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ”, aseguró César Siero, según el relato recogido por EFE.La exfuncionaria afirmó que, al momento en que sus familiares permanecían detenidos, recibió decisiones judiciales que tenía que firmar. Entre ellas estaba la relacionada con Machado, quien ganó las primarias de octubre de 2023, así como también de otros dirigentes político

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original