Bloomberg: Reliance impulsa exportaciones de crudo venezolano hacia India a máximo en 7 años – bancaynegocios.com

https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2019/04/Reliance-Industries.jpg 2026-10-07 07:02:23 2026-10-07 07:02:23 07/10/2026 07:02 AM Se prevé que las entregas de crudo venezolano a India se dupliquen con creces en octubre, al pasar de 196.000 barriles diarios en septiembre a más de 465.000 barriles al día. Energía crecimiento crudo Merey 16 exportaciones India mercado petrolero pdvsa petróleo Reliance Industries Ltd rusia Venezuela Las importaciones de petróleo venezolano por parte de la India van camino de alcanzar en octubre su nivel más alto en casi siete años.Los fuertes descuentos ofrecidos por Venezuela han atraído a refinadores clave como Reliance Industries Ltd., en un momento cuando los suministros rusos se vuelven más costosos.Se prevé que las entregas de crudo venezolano a India se dupliquen con creces en octubre, al pasar de 196.000 barriles diarios en septiembre a más de 465.000 barriles al día, según estimaciones de la firma de análisis de datos de embarques Kpler.De llegar a tiempo todos los cargamentos programados, sería el volumen más alto registrado desde diciembre de 2019.Todos los buques petroleros de Venezuela con destino a la India registran como puerto de llegada Sikka, la terminal marítima utilizada por Reliance Industries para abastecer el complejo refinador de Jamnagar, el más grande del mundo.Aunque los flujos reales de octubre podrían variar —con al menos dos tanqueros programados para arribar a la costa oeste india el 31 de octubre—, los datos de seguimiento marítimo confirman un repunte sostenido en los envíos.La India reanudó las compras de crudo venezolano en febrero tras una pausa de casi un año, al beneficiarse del levantamiento de las sanciones estadounidenses tras la salida del expresidente Nicolás Maduro.Rusia pierde terreno como proveedor petrolera de IndiaAl mismo tiempo, las importaciones procedentes de Rusia —el principal proveedor de crudo para India— han registrado una desaceleración. Su grado insignia, el Urals, ha alcanzado precios máximos en el mar Báltico, lo que reduce el margen de ganancia para las refinerías.Además, las nuevas leyes de sanciones de EE.UU. han aumentado el riesgo de aranceles punitivos para quienes compren crudo ruso.Como resultado, la cuota de mercado de Moscú en las importaciones indias de petróleo cayó a cerca del 35% en septiembre, tras haber alcanzado un pico del 56% en julio, según datos de Kpler.El crudo insignia de Venezuela, el Merey, se comercializa actualmente con un descuento atractivo en comparación con el Urals ruso, que cotiza con prima antes de costos de flete.Este descuento compensa el trayecto más largo desde Sudamérica y las dificultades técnicas de procesar el Merey, un crudo semipesado, denso y con alto contenido de azufre.Las complejas instalaciones de Reliance en Jamnagar están especialmente adaptadas para refinar este tipo de barriles pesados.Lea más contenido interesante y de actualidad:Reuters: Refinería Cardón paraliza operaciones tras un incendioRystad Energy proyecta que Venezuela producirá 1,6 millones de bpd en 2028 y 1,8 millones en 2030 Somos uno de los principales portales de noticias en Venezuela para temas bancarios, económicos, financieros y de negocios, con más de 20 años en el mercado. Hemos sido y seguiremos siendo pioneros en la creación de contenidos, análisis inéditos e informes especiales. Nos hemos convertido en una fuente de referencia en el país y avanzamos paso a paso en América Latina.Síguenos en nuestro Canal de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter y Facebook Comparte este artículo

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original