Rubio niega que EE. UU. esté obstaculizando de alguna forma el retorno de María Corina Machado a Venezuela < El Informador Venezuela

Rubio niega que EE. UU. esté obstaculizando de alguna forma el retorno de María Corina Machado a Venezuela < El Informador Venezuela
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  • 7 de octubre de 2026
- 23 segundos ago
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Foto: Xinhua El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este miércoles 07-Oct, que Washington esté reclamando a otros países que impidan el regreso a Venezuela de la líder opositora y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado, quien salió de territorio venezolano hace cerca de un año para acudir a Oslo a recibir el citado galardón. «No hemos pedido a nadie que impida la entrada de nadie en ningún lugar del mundo», dijo Rubio en respuesta a una pregunta en rueda de prensa en Atenas, en la que cuestionó la veracidad de las informaciones publicadas por medios estadounidenses acerca de esta presunta petición por parte de Estados Unidos. «¿Si está en los periódicos es cierto? Puedo enseñarte muchos artículos que están en los periódicos que no son ciertos», recalcó durante su respuesta. «Ustedes consiguen que alguien les diga algo y luego informan sobre ello, así que es un hecho y luego me preguntan sobre ello como si fuera una verdad», esgrimió. Así, reiteró que «no sabe de qué están hablando». «Honestamente, no lo sé. El hecho de que ustedes publiquen algo no significa que sea cierto», sostuvo Rubio, quien reseñó que «la premisa de la pregunta (sobre las presuntas peticiones para impedir el retorno de Machado a Venezuela) no es cierta». Las palabras de Rubio llegan días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que Machado es «una mujer excelente» y recordara que le entregó su Premio Nobel de la Paz durante un encuentro en la Casa Blanca. «Sabía que me lo había ganado», dijo, al tiempo que destacó que el proceso de transición «va a salir bien». La semana pasada, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, tildó de «show» las denuncias sobre supuestos obstáculos para la vuelta de Machado y la instó a regresar si quiere hacerlo: «Que se venga». «Venga a rendirle cuentas a su gente», destacó durante su programa, ‘Con el mazo dando’. El equipo de la opositora aseguró hace dos semanas que Machado habría intentado de forma infr

Fuente: El Informador — Ver nota original

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