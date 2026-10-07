Estatua de Donald Trump desnudo llega al Parlamento Europeo como protesta política | NTN24.COM

Donald Trump Estatua de Donald Trump desnudo llega al Parlamento Europeo como protesta política octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Presidente Donald Trump- Foto: EFE La obra muestra al presidente de los Estaos Unidos sobre los hombros de un hombre y busca cuestionar su impacto en el orden mundial y el clima. Compartir en: Una estatua dorada de Donald Trump desnudo, sentado sobre los hombros de un hombre mucho más pequeño y apoyado en un palo de golf, fue instalada esta semana en el Parlamento Europeo, concretamente en Estrasburgo, Francia.VEA TAMBIÉNEl Nobel de Química se lo otorgan a científicos que resolvieron el misterio de las moléculas espejooLa obra, llamada “Plaga Naranja” y también conocida como “Rey de la Injusticia”, ha sido creada por el artista danés Jens Galschiøt, reconocido por sus esculturas de contenido político. La tiene una altura cercana a los 2,5 metros, está elaborada en cobre y recubierta con oro de 23 quilates.En la escultura, Trump está completamente desnudo, con los ojos cerrados y sostiene una balanza asociada con la justicia. Usa un largo palo de golf como apoyo. Una pequeña esfera con forma de planeta Tierra está como pelota de golf.El mandatario se encuentra sentado sobre los hombros de una figura más pequeña, que parece soportar con dificultad su peso. En la base de la estatua aparece una inscripción que dice: “Estoy sentado en la espalda de un hombre. Se está hundiendo bajo mi peso. Haré todo lo que pueda para ayudarlo menos bajarme de su espalda”.Galschiøt detalló que la obra refleja su crítica a Trump y a lo que ve como una amenaza para el orden internacional, los valores democráticos y los esfuerzos contra el cambio climático.“Personalmente, creo que Trump es un problema para el mundo porque está destruyendo la manera en la que pensamos en Occidente”, aseguró el artista en declaraciones recogidas por EFE. Igualmente planteó que la figura que sostiene al presidente puede representar a la Unión Europea frente al

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