Venezuela dará a conocer monto de deuda: una cifra cercana a los US$238.000 millones, según economista – bancaynegocios.com

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Economía
  • 7 de octubre de 2026
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2024/10/DolaresDivisasRemesas.jpg 2026-10-07 14:42:16 2026-10-07 14:42:16 07/10/2026 02:42 PM El economista Alejandro Grisanti explicó que la publicación y el desglose del monto total de la deuda venezolana «sería un enorme avance» que permitirá construir un verdadero análisis de sostenibilidad de deuda. Noticias sobre Finanzas Centerview Partners Economista Alejandro Grisanti Producto Interno Bruto (PIB) reestructuración de deuda En los próximos días la firma Centerview Partners presentará un documento con los principales lineamientos del programa de reestructuración de la deuda de Venezuela. De acuerdo con el economista Alejandro Grisanti, este documento detallará cifras fiscales, de deuda y del sector real que «en algunos casos, llevan más de una década sin publicarse de manera completa y consistente».El economista asevera que los cálculos oficiales apuntan a una deuda cercana a US$238.000 millones, una cifra cercana al monto de US$240.000 millones publicado por el medio británico Financial Times en julio pasado.Sin embargo, Grisanti destaca que de los US$238.000 millones, unos US$40.000 millones «correspondería a obligaciones intergubernamentales o entre instituciones del propio sector público venezolano».Agregó que la publicación y el desglose del monto total «sería un enorme avance» que permitirá construir un verdadero análisis de sostenibilidad de deuda. El paso siguiente sería validar y construir alrededor de estos datos un programa macroeconómico creíble y obtener respaldo institucional multilateral.En torno a esto subraya que debe haber, como aspecto fundamental, una participación más activa a nivel técnico por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que hasta ahora no se ha concretado.Según Grisanti, esto podría ayudar a que mejore significativamente en los próximos años la relación deuda/PIB de Venezuela «incluso manteniendo buena parte del status quo», ya que «si la recuperación hace que el P

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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