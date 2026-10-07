“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años”: Neymar a Messi tras su despedida de la Selección Argentina | NTN24.COM

Neymar "Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años": Neymar a Messi tras su despedida de la Selección Argentina octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Lionel Messi en medio de la derrota en la final de la Copa del Mundo 2026-Foto: EFE Sus propios compañeros de selección fueron algunos de los primeros en expresar su cariño, mediante fotografías, mensajes y emotivas palabras dedicadas al capitán. Compartir en: La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina ha provocado una gran reacción entre sus seguidores alrededor del mundo, así como entre varios futbolistas que tuvieron la oportunidad de compartir vestuario con el astro argentino.Sus propios compañeros de selección fueron algunos de los primeros en expresar su cariño, mediante fotografías, mensajes y emotivas palabras dedicadas al capitán.Sin embargo, la relación de Messi con grandes figuras del fútbol internacional también se fortaleció durante sus etapas en clubes como el Barcelona y el Paris Saint-Germain.En ambos equipos compartió cancha con reconocidos jugadores, entre ellos Kylian Mbappé y Neymar Jr., quien no quiso pasar por alto la despedida internacional del argentino y le dedicó un sentido mensaje a través de sus redes sociales.VEA TAMBIÉNGol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de ArgentinaoLas palabras de Neymar a Messi por su despedidaNeymar acompañó varias fotografías junto a Messi con un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.“Quien ama el fútbol te aprovechó a lo largo de estos años”, escribió el brasileño, antes de agregar: “No es solo Argentina la que te agradece, el mundo agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”.Messi y Neymar compartieron cuatro temporadas en el Barcelona, donde, junto al uruguayo Luis Suárez, formaron uno de los tridentes ofensivos más destacados de aquella época. El argentino y el brasileño fueron protagonistas de numerosos éxitos con el conjunto azulgrana y conquis

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