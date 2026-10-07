Trump cree que Rusia no cuenta con la peste neumónica entre su arsenal de armas biológicas < El Informador Venezuela

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  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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(Gráfica: Referencial) El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó por ahora que el supuesto caso de peste neumónica que está siendo investigado por las autoridades sanitarias rusas en la región de Irkutsk esté relacionado con el arsenal de armas biológicas de Rusia. «Creemos que no tiene nada que ver, pero vamos a averiguarlo», manifestó Trump este miércoles durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde ha recordado que las autoridades rusas han avanzado ya que no existe amenaza alguna de propagación, sea cual sea el resultado de la investigación. «Por lo que dicen los rusos, la situación está bajo control. Esperamos que sea así», indicó. Las autoridades rusas comunicaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que no han registrado ningún caso de peste pulmonar en el óblast de Irkutsk ni tampoco han detectado «patógenos de alto riesgo» entre los contactos de la investigadora fallecida en un accidente de laboratorio en Shélejov, Siberia, una vez concluida la observación médica de todos ellos. Europa Press Post Views: 1

Fuente: El Informador — Ver nota original

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