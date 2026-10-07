“Basada en resultados”: Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Relaciones bilaterales "Basada en resultados": Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas transnacionales octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Colombia y Estados Unidos anuncian estrategia contra estructuras delictivas -Foto: Tomada de X de @ABDELAESPRIELLA La estrategia prioriza la interdicción de cargamentos, la destrucción de laboratorios y el desmantelamiento financiero de las organizaciones criminales. Compartir en: El Gobierno nacional inició la definición de una nueva hoja de ruta estratégica en materia antinarcóticos de la mano con la delegación de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos.En una reunión de trabajo celebrada en la Casa de Nariño, el presidente Abelardo de la Espriella estableció las bases de un modelo de cooperación bilateral fundamentado en métricas estrictas, impacto real sobre las finanzas de las mafias y la fijación de metas operativas medibles a corto y mediano plazo.VEA TAMBIÉN“Es una herencia de Petro”: analista frente a la descertificación de Colombia en la lucha antidrogasoEl replanteamiento del esquema de seguridad conjunta busca superar los enfoques tradicionales mediante la adopción de indicadores concretos sobre la incautación de insumos químicos, el desmantelamiento de infraestructuras de procesamiento de estupefacientes y la extinción de dominio a capitales ilícitos.Ambas delegaciones acordaron la creación de una mesa técnica permanente que evaluará mensualmente los avances en la interdicción marítima, el control del espacio aéreo y la neutralización de cabecillas de las organizaciones criminales catalogadas como grupos terroristas.“Colombia y Estados Unidos deben avanzar con una estrategia antidrogas fundada en resultados. Definimos objetivos e indicadores claros que permitan medir el impacto real de nuestra cooperación y fortalecer la lucha contra las estructuras del narcotráfico. No habrá tolerancia frente al crimen transnacional y cada acción del Estado responderá a métricas concr

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

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