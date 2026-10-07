Trump multiplica por cinco las compras de petróleo a Venezuela desde la captura de Maduro Las importaciones alcanzan su mayor nivel desde 2017, antes incluso del acuerdo petrolero de agosto, y el crudo venezolano llega a EE.UU. por debajo del coste medio de sus importaciones Regala esta noticia Añádenos en Google La refinería Cardón, parte del Centro de Refinación de Paraguaná, en Punta Cardón (Venezuela). (Reuters) David Alandete Corresponsal en Washington 07/10/2026 Actualizado a las 20:08h. En siete meses, Donald Trump ha cambiado de forma radical la relación petrolera entre Estados Unidos y Venezuela. Cuando terminó 2025, las refinerías estadounidenses recibían una media de 137.000 barriles diarios de crudo venezolano. En julio ya eran 701.000, según datos … oficiales a los que ha tenido acceso ABC. Más de cinco veces más, un aumento del 412%, y el mayor volumen mensual desde 2017. Y hay un factor clave que ayuda a explicar el atractivo económico de esa recuperación para la Casa Blanca: el petróleo venezolano está llegando a Estados Unidos por debajo del coste medio del crudo que el país compra en el exterior. «Gracias a la audaz actuación del presidente Trump, el petróleo venezolano, que antes era robado al pueblo de Venezuela y vendido con descuento a nuestros adversarios, fluye ahora hacia Estados Unidos en volúmenes récord. La renovada alianza entre nuestros dos países está reactivando la industria petrolera venezolana mediante inversiones privadas solventes y aportando una mayor oferta a los mercados estadounidense y mundial», asegura a ABC Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca. En julio de 2025, por ejemplo, Estados Unidos importó apenas 7.000 barriles diarios de Venezuela. Exactamente un año después fueron 701.000, es decir, cien veces más. El dato de julio del año pasado fue excepcionalmente bajo, ante la incertidumbre de las relaciones bilaterales por el regreso del presidente Trump al poder, pero permite medir la magnitud del vuelco registrado de

Fuente: ABC Espana — Ver nota original