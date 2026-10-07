#Encuesta: Alrededor de 890.000 venezolanos tienen la intención de emigrar del país – bancaynegocios.com

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  • 7 de octubre de 2026
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/02/RepatriacionVenezuelaMigrantesEEUU.jpg 2026-10-07 13:35:42 2026-10-07 13:35:42 07/10/2026 01:35 PM El más reciente «Policy Brief de ANOVA Policy Research» indica que la propensión a migrar persiste, a pesar de la mejora en las expectativas económicas después del 3E. Actualidad Anova Policy Research Economista Omar Zambrano Emigrar empleo expectativas ingresos Intención migración Migrar nivel educativo población Precariedad venezolanos Venezuela Unas 890.000 personas, que equivale a 4,48% de la población adulta del país, señalan una intención clara de emigrar el país y el 28% de este grupo -249.000 personas- ya tiene planes concretos para salir de Venezuela en el corto plazo.Estos datos aparecen en el más reciente «Policy Brief de ANOVA: Venezuela post 3E, persistencia de la intención de migrar y efectos sobre el capital humano», coordinado por el economista Omar Zambrano.De acuerdo con los datos publicados por Zambrano, economista jefe de ANOVA Policy Research, «la intención es un poco más baja respecto a 2025, cuando se ubicó en 4,98% de la población adulta, pero no mucho. La propensión a migrar persiste, a pesar de la mejora en las expectativas económicas después del 3E».Migrantes con más escolaridadLa encuesta de ANOVA señala que los migrantes venezolanos potenciales se ubican entre la población con mayor nivel de escolaridad. En promedio, tienen 12,05 años de educación formal, mientras la media nacional de escolaridad se ubica en 10,49 años.«Si se fueran los que ya tienen plan, el país perdería 1,31% de su población adulta y 1,51% de sus años-educación (2,61 millones)«, indicó Zambrano en la red X.«Si salieran todos los que desean emigrar, (Venezuela) perdería 4,68% de la población y 5,05% del capital humano, es decir, 8,75 millones de años-educación. Nuestras estimaciones indican que el deseo de migrar atraviesa todos los niveles de ingreso, pero tienen más probabilidad de tener un plan concreto los que

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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