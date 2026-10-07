Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Israel – Hamás Programa: La Mañana Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24 Israel recuerda uno de los días más oscuros de su historia reciente, el 7 de octubre de 2023, cuando terroristas de Hamás lanzaron un ataque que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. El 7 de octubre de 2023, comunidades israelíes ubicadas a escasos kilómetros de la frontera con la franja de gaza, controlada por los terroristas financiados por el régimen de Irán, fueron víctimas de una atroz masacre. También le puede interesar Israel – Hamás Se conmemoran 3 años del letal ataque terrorista de Hamas contra Israel que dejó más de mil muertos La Picota Esposados y sometidos a corte de pelo: imágenes del traslado de exfuncionarios del Gobierno Petro a La Picota ordenado por De la Espriella Venezuela "Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos": exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas Venezuela Piden investigación sobre la denuncia de la exmagistrada Barbará César de haber sido presionada a firmar inhabilitaciones Enfermedades ¿Podría haber una nueva pandemia? Alerta latente por peste neumónica en Rusia: así son los síntomas y esto dicen los expertos María Corina Machado El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela Compartir en:

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original

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