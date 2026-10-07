Israel recuerda el 7 de octubre entre homenajes y protestas contra Netanyahu Familiares y oposición exigen una investigación sobre los fallos de seguridad mientras el primer ministro reivindica su respuesta militar de los últimos tres años Regala esta noticia Añádenos en Google Residentes y familiares de víctimas asisten al memorial del 7 de octubre de 2023 en el Kibutz Kfar Aza. (EP/Paulina Patimer) Mikel Ayestaran Sderot 07/10/2026 Actualizado a las 20:17h. Los relojes se pararon en Israel a las 6.29 horas de la mañana para recordar a los caídos en el ataque que Hamás perpetró el 7 de octubre de 2023. El silencio se apoderó de un país en el que, tres años después de … aquel «sábado negro» que acabó con 1.200 muertos y 251 secuestrados, siguen esperando una explicación sobre el grave error de seguridad. Ha sido un día de recuerdo y de protestas contra el Gobierno, todas ellas unidas por el lema: «El pueblo recordará el 7 de octubre el 27 de octubre». Esta es la fecha de los comicios en los que Benjamín Netanyahu, el gran señalado por la oposición y por los familiares de las víctimas después de negarse a la formación de una comisión de investigación, aspira a mantenerse en el poder. El país amaneció en estado de alerta ante el riesgo de nuevos ataques de Hamás con motivo del aniversario, pero el grupo islamista se ha limitado a emitir un comunicado para decir que «el 7 de octubre fue un logro militar extraordinario, con la ayuda de Dios». Acabar con Hamás era uno de los objetivos de Netanyahu pero, hasta el momento, pese a los 74.000 muertos y la destrucción absoluta de zonas enteras de la Franja, no lo ha conseguido. El tercer aniversario del 'sábado negro' ha llegado en plena campaña electoral y se ha convertido en un arma arrojadiza entre los candidatos, que hicieron campaña en sus visitas a los lugares atacados. Netanyahu ha insistido un día más en que habrá represalias: «Ajustaremos cuentas con todos los que participaron». También ha centrado el foc

Fuente: ABC Espana — Ver nota original