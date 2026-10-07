David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento | NTN24.COM

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  • 7 de octubre de 2026
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Cáncer Programa: La Mañana David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento octubre 6, 2026 Por: Redacción NTN24 David Sánchez Garzón es un joven colombiano que continúa con su lucha contra el cáncer de garganta desde España, nación a la que viajó junto a su familia desde finales de diciembre de 2025, con la finalidad de adelantar un tratamiento contra esta enfermedad. También le puede interesar Cáncer David Sánchez, joven colombiano con cáncer de garganta, busca ayuda para continuar con tratamiento Delcy Rodríguez Delcy Rodríguez habría regalado relojes de 8.000 euros a funcionarios del gobierno de Pedro Sánchez María Corina Machado Voces en EE. UU. dicen que el regreso de María Corina Machado a Venezuela es inevitable: “Ejemplifica la honradez” María Corina Machado "Su regreso está bastante cerca": María Oropeza sobre llegada de María Corina Machado a Venezuela Colombia Colombia es el país que registra más ataques con drones explosivos en la región, según ACLED María Corina Machado "En las próximas horas": Henry Alviárez sobre el regreso de María Corina Machado a Venezuela Compartir en:

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