Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado | NTN24.COM

Venezuela Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela – Foto: EFE David L. Fogel se reunió con el canciller Félix Plasencia para progresar en el intercambio bilateral y analizar nuevas posibilidades para empresas de los dos territorios. Compartir en: El subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, está en Caracas para explorar nuevas oportunidades de intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela, en un nuevo acercamiento de Washington y el régimen venezolano.VEA TAMBIÉNEl secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a VenezuelaoFogel aseguró este miércoles una reunión con el canciller venezolano, Félix Plasencia, en la que hablaron sobre alternativas para “potenciar oportunidades de mercado para ambos países”, notificó la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La representación diplomática no dio detalles adicionales acerca de los acuerdos o sectores específicos discutidos.La visita llega en medio de una ampliación de los contactos económicos entre los dos países. El Departamento de Comercio de Estados Unidos sostiene en este momento que el mercado venezolano se encuentra generando nuevas oportunidades para empresas norteamericanas luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la emisión de nuevas licencias generales por parte del Departamento del Tesoro.Según la información oficial del Departamento de Comercio, sectores como petróleo y gas, equipos eléctricos, tecnologías de información y comunicaciones, salud y minería están entre las principales áreas con potencial para compañías de Estados Unidos que se interesen en Venezuela. Washington igualmente advierte que las empresas tienen que cumplir con las normas vigentes de las sanciones y controles de exportación.El comercio bilateral además muestra un repunte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original