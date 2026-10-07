Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado | NTN24.COM

Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado | NTN24.COM
Breaking
Mundo
  • 7 de octubre de 2026
- 1 minuto ago
0 0 1 minute read

Venezuela Subsecretario de Comercio de EE. UU. aterriza en Caracas para impulsar oportunidades de mercado octubre 7, 2026 Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior Embajada de Estados Unidos en Caracas, Venezuela – Foto: EFE David L. Fogel se reunió con el canciller Félix Plasencia para progresar en el intercambio bilateral y analizar nuevas posibilidades para empresas de los dos territorios. Compartir en: El subsecretario de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, está en Caracas para explorar nuevas oportunidades de intercambio comercial entre Estados Unidos y Venezuela, en un nuevo acercamiento de Washington y el régimen venezolano.VEA TAMBIÉNEl secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a VenezuelaoFogel aseguró este miércoles una reunión con el canciller venezolano, Félix Plasencia, en la que hablaron sobre alternativas para “potenciar oportunidades de mercado para ambos países”, notificó la Embajada de Estados Unidos en Caracas. La representación diplomática no dio detalles adicionales acerca de los acuerdos o sectores específicos discutidos.La visita llega en medio de una ampliación de los contactos económicos entre los dos países. El Departamento de Comercio de Estados Unidos sostiene en este momento que el mercado venezolano se encuentra generando nuevas oportunidades para empresas norteamericanas luego del restablecimiento de las relaciones diplomáticas y la emisión de nuevas licencias generales por parte del Departamento del Tesoro.Según la información oficial del Departamento de Comercio, sectores como petróleo y gas, equipos eléctricos, tecnologías de información y comunicaciones, salud y minería están entre las principales áreas con potencial para compañías de Estados Unidos que se interesen en Venezuela. Washington igualmente advierte que las empresas tienen que cumplir con las normas vigentes de las sanciones y controles de exportación.El comercio bilateral además muestra un repunte

Fuente: NTN24 VE — Ver nota original

Tags:

You can share this post!

Related Articles

Breaking

“Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos”: exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

“Fui coaccionada teniendo como rehenes a mis hermanos”: exmagistrada venezolana denuncia presiones para inhabilitar a María Corina Machado bajo amenazas | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

La Rusia de Putin ensaya en Ucrania su invierno del terror

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

La Rusia de Putin ensaya en Ucrania su invierno del terror

  • 7 de octubre de 2026

Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del año que viene

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Más empresas llegan: Pacific Coast Energy aspira duplicar producción petrolera en Venezuela – bancaynegocios.com

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

Venezuela regresa a la Unión Interparlamentaria: AN oficialista fue desconocida en 2021 | TalCual

  • 7 de octubre de 2026
Breaking

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se pronunció sobre el inminente regreso de María Corina Machado a Venezuela | NTN24.COM

  • 7 de octubre de 2026

La ex magistrada que denunció coacción política en Venezuela dio más detalles: “Usaron a mi familia como rehén”

  • 7 de octubre de 2026
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore
Icon-facebook Twitter Instagram
Facebook-f Twitter Linkedin-in