Más empresas llegan: Pacific Coast Energy aspira duplicar producción petrolera en Venezuela – bancaynegocios.com

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  • 7 de octubre de 2026
- 2 minutos ago
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https://www.bancaynegocios.com/wp-content/uploads/2026/10/PACIFIC-COAST-EMPRESA-PETROLERA.jpg 2026-10-07 12:22:58 2026-10-07 12:24:19 07/10/2026 12:24 PM La empresa inició sus operaciones durante el tercer trimestre en los bloques del Delta y Cabímas y ha reactivado más de 50 pozos que producen crudo pesado, según un comunicado emitido por la compañía. Empresas apertura bloques Duplicar empresas Pacific Coast Energy pdvsa petroleras producción petrolera yacimientos Pacific Coast Energy Co., una productora petrolera con sede en California, inició sus actividades en Venezuela y tiene previsto duplicar su producción en ese país en un plazo de seis meses hasta alcanzar los 40.000 barriles al día.La empresa inició sus operaciones durante el tercer trimestre en los bloques del Delta y Cabímas y ha reactivado más de 50 pozos que producen crudo pesado, según un comunicado emitido por la compañía.PCEC forma parte de un número cada vez mayor de empresas pequeñas —y, en algunos casos, poco conocidas— que trabajan para reactivar los yacimientos petrolíferos de Venezuela, mientras la Administración Trump impulsa la reactivación del sector energético del país tras destituir al expresidente Nicolás Maduro.Los dos bloques de la empresa, situados en extremos opuestos del país, producen actualmente unos 19.300 barriles al día. Según PCEC, en su momento de máxima producción, tienen potencial para producir hasta 160.000 barriles al día durante 10 años, indica una nota de Bloomberg.Cada bloque incluye varios yacimientos, que PCEC explota en virtud de acuerdos de 25 años con la empresa estatal Petróleos de Venezuela SA. La empresa cuenta con cuatro plataformas de perforación que trabajan para reactivar 900 pozos en Cabimas.El bloque Delta pertenecía anteriormente a la familia del difunto magnate venezolano Oswaldo Cisneros, en el marco de una empresa conjunta que PDVSA revocó en mayo.Lea más contenido interesante y de actualidad:Fundación Simón Bolívar de Citgo ha atendido a cerca de 1.5

Fuente: Banca Negocios — Ver nota original

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