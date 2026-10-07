Latam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero del año que viene

EscucharPuntos claveResumenLatam anunció vuelos directos entre Santiago de Chile y Caracas desde enero (REUTERS/Iván Alvarado)07 Oct, 2026 12:25 p. m. ESTGuardarLatam Airlines, la mayor aerolínea de América Latina, anunció que volverá a operar vuelos directos entre Santiago y Caracas desde el 3 de enero de 2027. La ruta tendrá cuatro frecuencias semanales y conectará nuevamente las capitales de Chile y Venezuela tras casi tres años de suspensión.Los servicios se realizarán los lunes, miércoles, viernes y domingos en aviones Airbus A320neo. El trayecto tendrá una duración estimada de seis horas y cuarenta minutos, según informó la compañía en un comunicado.PUBLICIDADLa empresa proyecta trasladar a más de 50.000 pasajeros durante el primer año de la nueva operación comercial.Latam amplía sus conexiones de Venezuela con SudaméricaLa ruta se incorporará a los vuelos que la compañía ya opera entre Caracas y Bogotá. Latam reanudó ese servicio en febrero, inicialmente con cuatro frecuencias por semana, y desde septiembre pasó a ofrecer una conexión diaria.“Estamos fortaleciendo la conectividad de Venezuela con nuestros principales hubs en Sudamérica. A la operación que ya conecta Caracas con Bogotá se suma ahora la ruta directa con Santiago, lo que amplía las alternativas de viaje para nuestros pasajeros y refuerza la integración de Venezuela con la red de Latam”, indicó Juan José Tohá, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de Latam Airlines Group.PUBLICIDADUn avión de la chilena Latam Airlines (Europa Press) Los vuelos entre Bogotá y Caracas habían sido suspendidos a finales de noviembre de 2025, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) recomendara extremar las precauciones al sobrevolar territorio venezolano. Esa advertencia derivó en restricciones aplicadas por las autoridades de Venezuela.La conexión con Chile había sido suspendida en 2024El itinerario entre Santiago y Caracas dejó de operar en 2024, cuando el Instituto N

Fuente: Infobae VE — Ver nota original