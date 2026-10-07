Venezuela regresa a la Unión Interparlamentaria: AN oficialista fue desconocida en 2021 TalCual octubre 7, 2026 A mediados de septiembre, la directiva de la AN sostuvo un encuentro con la secretaria general de la UIP para abordar el regreso de Venezuela al foro mundial Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, informó sobre el reingreso de Venezuela a la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) con derecho pleno. A través de un video publicado en su cuenta en X, este miércoles 7 de octubre, señaló que una delegación integrada por los diputados Grecia Colmenares, José Gregorio Correa y Saúl Ortega está representando al país en la 153.ª Asamblea de la UIP, que se desarrolla en Arusha, Tanzania, entre el 5 y el 9 de octubre. Recordó que el pasado 17 de septiembre sostuvieron un encuentro con la secretaria general de la UIP, Anda Filip, en el que abordaron el regreso del parlamento venezolano al importante foro mundial de diplomacia interparlamentaria. «Estamos allí de donde fuimos apartados por razón de la diatriba política y la polarización extrema», dijo Rodríguez. Venezuela ha reingresado a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno. Una delegación del Parlamento Nacional nos está representando entre el 5 y el 9 de octubre en la 153.ª Asamblea de la UIP, en Tanzania, el foro de diplomacia parlamentaria más importante del mundo. pic.twitter.com/G5LgVpJsbW— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) October 7, 2026 En 2021, Julio Borges, entonces Comisionado Presidencial para las Relaciones Exteriores, informó que la Unión Interparlamentaria (UIP), durante la 143.ª Asamblea General, había desconocido a la Asamblea Nacional afecta al oficialismo al cuestionar su elección. Argumentó que la escogencia se había realizado «con reglas que contradicen el derecho interno y las obligaciones internacionales para los procesos electorales». En este sentido, sus miembros no tendrían ni voz ni voto en las reuniones del foro parlamentario mundial. «La UIP ha sido aliado firme

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