Exmagistrada chavista reveló la extorsión de Maduro para obligarla a inhabilitar a María Corina Machado

EscucharPuntos claveResumenNicolás Maduro y Cilia Flores durante un evento con magistrados del TSJ07 Oct, 2026 10:04 a. m. ESTGuardarLa exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Bárbara César Siero, denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo el 15 diciembre de 2023 a sus dos hermanos y su cuñada, todos oficiales del Ejército, como medida de presión para que ratificara la inhabilitación política contra María Corina Machado.Gracias a sus conexiones con el chavismo, esta abogada escaló hasta la vicepresidencia de la Sala Político Administrativa del máximo juzgado del país. Sin embargo, cayó en desgracia cuando trascendió que sus dos hermanos, el comandante Guillermo Enrique César Siero y el mayor Guillermo Henry César Siero, y su cuñada, la mayor Diana Victora Justo, habían sido arrestados por su supuesta participación en una operación denominada “Brazalete Blanco”, presunto complot para derrocar a Maduro.PUBLICIDADTras renunciar a su cargo, César Siero se dedicó a defender la inocencia de sus familiares. Hasta que este primero de octubre, un tribunal con competencia en terrorismo condenó a Guillermo Enrique César Siero a 12 años de prisión por el delito de “conspiración política”, y a Guillermo Henry César Siero y Victora Justo a tres años por encubridores.Por este mismo caso fue declarada inocente Rocío San Miguel, reputada activista de Derechos Humanos que pasó 700 días tras las rejas para después ser forzada al exilio en España.La exmagistrada Bárbara César Siero denuncia las presiones que sufrió en el TSJ.“En cuanto a las condenas emitidas en este caso contra otros acusados, espero sean anuladas por ser profundamente injustas”, indicó San Miguel tras recibir la sentencia absolutoria. PUBLICIDADEl abogado y defensor de DDHH, Joel García, quien ha intervenido en distintos juicios contra perseguidos políticos, destacó: “A lo largo de mi carrera como abogado litigante he presenciado y enfrentado montajes judiciales aberrantes, pero el caso ‘Brazalete

Fuente: Infobae VE — Ver nota original