Venezuela reingresa a la Unión Interparlamentaria Mundial < El Informador Venezuela

Foto: Ministerio de Comunicación Este miércoles 07-Oct, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, informó que el Parlamento venezolano se reintegró en la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) «con derecho pleno». La 153° Asamblea de la UIP celebrada en Tailandia desde el 5 al 9 de octubre, cuenta con la representación de la segunda vicepresidenta, Grecia Colmenares; el diputado José Gregorio Correa y el diputado Saúl Ortega. «Nos llamaron y nos dieron la muy buena noticia de que el día de hoy ha sido reingresada Venezuela a la Unión Interparlamentaria Mundial con derecho pleno. En ese, que es el foro interparlamentario de diplomacia parlamentaria más importante del mundo, es Venezuela nuevamente un miembro pleno», detalló Rodríguez. Asimismo, indicó que el 17Sep, tuvieron una conversación amena y profunda con la secretaria general de la UIP, Anda Filip, “y allí empezamos a sentar las bases para que se hiciera justicia y el Parlamento venezolano pudiera reingresar a la Unión Interparlamentaria Mundial”. Post Views: 7

Fuente: El Informador — Ver nota original