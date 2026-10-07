Subsecretario de Comercio de EEUU llega a Caracas para «potenciar» intercambio comercial TalCual octubre 7, 2026 El subsecretario de Comercio David Fogel se reunió este miércoles con el canciller Félix Plasencia para "potenciar oportunidades de mercado para ambos países", indicó la Embajada de EEUU en Venezuela El subsecretario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, David L. Fogel, se encuentra en Caracas para explorar el intercambio comercial y las oportunidades de mercado bilaterales, informó este miércoles 7 la embajada de EEUU en Venezuela. Fogel se reunió este miércoles con el canciller venezolano, Félix Plasencia, para «potenciar oportunidades de mercado para ambos países», indicó la embajada en sus redes sociales, sin dar más detalles al respecto sobre la agenda de Fogel dentro del país. «Estas iniciativas consolidan la recuperación económica de Venezuela bajo el plan de tres fases» de estabilización, recuperación y transición democrática establecida por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio luego del ataque a Caracas el pasado 3 de enero que derivó en la captura de Nicolás maduro y su esposa, Cilia Flores, actualmente detenidos en una cárcel federal de Nueva York por cargos de narcoterrorismo. Tras la captura de Maduro, Venezuela ha recibido a varios funcionarios y delegaciones de Washington para encauzar canales de diálogo en materia de seguridad, energía y diplomacia. Trump destaca que EEUU y Venezuela mantienen una buena relación El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó por segunda vez a Venezuela el pasado septiembre participar en la firma de un nuevo contrato de la empresa estadounidense Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo, días después del anuncio de un histórico macroacuerdo petrolero entre Washington y Caracas. En febrero, cuando Wright viajó por primera vez a Venezuela, apostó junto a Delcy Rodríguez por la superación de las diferencias

Fuente: Tal Cual — Ver nota original