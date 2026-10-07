Cardenales de Lara cayó ante Magallanes en su primer juego de pretemporada de la LVBP < El Informador Venezuela

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  • 7 de octubre de 2026
- 3 minutos ago
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Los Cardenales de Lara cayeron este martes en Valencia ante los Navegantes del Magallanes con pizarra final de 10-3, en el primer encuentro de preparación de cara al inicio de la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). El abridor de los turcos, Ricardo Sánchez, contuvo a la ofensiva crepuscular al lanzar 3.1 entradas en blanco con tres ponches. Con el madero destacaron Renato Núñez (2-2 con una impulsada), Ángel Reyes (1-1), Thairo Estrada (2-1 con una anotada), Oswaldo Osorio (2-1 con dos impulsadas) y Luis Sardiñas (2-1). Por parte de los pájaros rojos, el abridor fue Bryan Pérez. A la ofensiva, el infielder Jecksson Flores fue el más destacado al duplicar con el madero y remolcar par de anotaciones. Nuevas incorporaciones al cuerpo técnico de Cardenales Previo al inicio del compromiso, la directiva larense anunció importantes adiciones a su staff técnico con miras al campeonato: Tomás Pérez: Asume el rol de asistente del mánager, en lo que será su cuarto año consecutivo como técnico del equipo tras cumplir funciones en la primera y tercera base. Recientemente, fue anunciado como parte de la Clase 2026 del Salón de la Fama del Béisbol Venezolano. Jorge Córdova: Se incorpora como coach de lanzadores. Viene de formar parte del staff técnico del equipo campeón del Clásico Mundial y de desempeñarse como coordinador de serpentineros de los Tigres de Detroit en las Grandes Ligas (MLB). Erick Fariñez: Asume la jefatura del departamento de performance. A.D Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

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