C4 Trío y Rafael “Pollo” Brito regresan a los escenarios con “El Reencuentro Tour”

by Paola Hernández 33 segundos ago30 segundos ago 0views 80 0 80 shares Doce años después del éxito de “De repente”, C4 Trío y Rafael “Pollo” Brito vuelven a compartir escenario con “El Reencuentro Tour”, una gira que celebrará la amistad, la música venezolana y una historia artística que les valió dos Latin Grammy. La producción recorrerá cinco ciudades venezolanas entre finales de octubre y comienzos de noviembre. El repertorio incluirá canciones emblemáticas de “De repente”, temas de la música venezolana, los conocidos FreeCover de Pollo Brito y versiones de éxitos latinoamericanos. Entre las canciones anunciadas se encuentra “Date un Chance”, tema popularizado por Luis Enrique. Los asistentes también podrán disfrutar de una puesta en escena cargada de humor, energía y virtuosismo instrumental. Fechas y ciudades Valencia 29 de octubre Hotel Hesperia WTC Caracas 30 de octubre Centro Cultural Chacao Mérida 31 de octubre Centro de Convenciones Mucumbarila Barquisimeto 6 de noviembre Lidotel Maracaibo 7 de noviembre Aula Magna de la URU La gira comenzará en Valencia y continuará por Caracas y Mérida durante el último fin de semana de octubre. Luego llegará a Barquisimeto y cerrará en Maracaibo el 7 de noviembre. Una historia compartida “El Reencuentro Tour” retoma la colaboración que C4 Trío y Pollo Brito desarrollaron en el álbum “De repente”, producción que obtuvo reconocimientos en los Latin Grammy de 2014, incluido el premio a Mejor Álbum Folclórico. El espectáculo reunirá a los cinco músicos en escena para interpretar un repertorio diseñado alrededor de la venezolanidad, la celebración y el encuentro con el público. La propuesta busca revivir los temas que marcaron aquella colaboración, pero también abrir un nuevo capítulo en la trayectoria de los artistas. Las entradas están disponibles a través de MDTicket. Los precios y las condiciones pueden variar según la ciudad y la categoría seleccionada. C4 Trío, De repente, El Reencuentro Tour, Rafael Pollo Brito¿TE GU

Fuente: El Farandi — Ver nota original