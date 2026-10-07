La ex magistrada que denunció coacción política en Venezuela dio más detalles: “Usaron a mi familia como rehén”

EscucharPuntos claveResumenLa entonces Magistrada Bárbara César fue ponente en un Conversatorio en la Academia Militar del Ejército dos meses antes de la detención de sus familiares07 Oct, 2026 11:34 a. m. ESTGuardarLa exmagistrada Bárbara Gabriela César Siero denunció que la detención de sus dos hermanos y su cuñada, todos militares activos, fue una medida de presión política en su contra mientras ejercía como magistrada principal y vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).En un extenso testimonio, César Siero afirma que sus familiares fueron detenidos arbitrariamente, mantenidos incomunicados y sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos. Asegura, además, que ella y otros miembros de su familia, incluidos adultos mayores y niños, padecieron violencia institucional, psicológica y patrimonial.PUBLICIDADSegún su relato, la presión se produjo en un momento de alta tensión política, cuando esa sala debía resolver recursos vinculados con inhabilitaciones de dirigentes opositores. La exmagistrada destaca el caso de María Corina Machado, cuya demanda fue presentada el 15 de diciembre de 2023, último día del lapso fijado por el procedimiento de revisión derivado del Acuerdo de Barbados.César Siero sostiene que ese mismo día funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a sus hermanos, el teniente coronel Guillermo Enrique César Siero, al mayor Guillermo Henry César Siero y a su cuñada, la mayor Diana Desiree Victora Justo. Afirma que durante semanas desconoció su paradero y no pudo comunicarse con ellos.PUBLICIDADLa exfuncionaria explica que decidió guardar silencio por temor a represalias contra sus tres familiares en prisión, contra el resto de su familia y contra ella misma. Una vez culminado el juicio, resolvió hacer pública la denuncia.“Lo vivido por mi familia y por mí demuestra de forma contundente cómo el régimen utilizó la detención arbitraria, la desaparición forzada, la

Fuente: Infobae VE — Ver nota original