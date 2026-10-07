Pdvsa confirma paralización en refinería Cardón hasta lograr «su arranque seguro» TalCual octubre 7, 2026 La estatal Pdvsa dijo que se instaló «un comité de investigación» para determinar las causas que originaron el incendio en la refinería Cardón La refinería Cardón arrancó operaciones. l Foto: Irene Revilla Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) confirmó la noche del 6 de octubre un incendio en la refinería Cardón, que hace parte junto a Amuay del Complejo Refinador de Paraguaná, el más grande de Venezuela. «A las 3 y 25 minutos de la tarde de este martes 6 de octubre se produjo la rotura de una línea de gas natural que alimenta las calderas de la refinería Cardón… ocasionando un incendio que fue controlado rápidamente por el personal de Respuesta y Control de Emergencias de la Refinería», explicó la estatal en un comunicado publicado en sus redes sociales. Debido al incendio, señaló Pdvsa, «se activó el protocolo de seguridad para estos casos, con una parada de emergencia en las plantas de la refinería Cardón, mientras se evalúan las condiciones para su arranque seguro, a fin de garantizar la integridad del personal y de las instalaciones». Incendio obligó a paralizar operaciones en refinería Cardón: Reuters Pdvsa afirmó que no hubo trabajadores lesionados, afectaciones a terceros ni daños mayores. La estatal también dijo que se instaló «un comité de investigación» para determinar las causas que originaron el incendio. Cardón tiene una capacidad instalada para procesar unos 310 mil barriles de petróleo diarios, lo que la convierte en la segunda refinería más grande del país, y con Amuay conforman uno de los complejos de refinación más grandes del mundo. Juntas tienen la capacidad de procesar 950 mil barriles diarios de crudo. #Comunicado || Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informa ⬇️ pic.twitter.com/XlhdnVX5IL— PDVSA (@PDVSA) October 7, 2026 *El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuest

Fuente: Tal Cual — Ver nota original