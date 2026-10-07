“Gracias fútbol por hacerme tan feliz”: con 39 años jugador histórico del Barcelona anuncia su retiro del fútbol profesional: levantó la Copa del Mundo | NTN24.COM

FC Barcelona “Gracias fútbol por hacerme tan feliz”: con 39 años jugador histórico del Barcelona anuncia su retiro del fútbol profesional: levantó la Copa del Mundo octubre 7, 2026 Por: David Lozano FC Barcelona – AFP Levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Sudáfrica-2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española. Compartir en: Pedro Rodríguez Ledesma, conocido futbolísticamente como ‘Pedrito’ en sus inicios, anunció este miércoles su retiro como jugador profesional a los 39 años. El atacante le dice adiós al fútbol con 776 partidos en la élite y 25 títulos.VEA TAMBIÉNGol de despedida: así fue el tanto anotado por Messi antes de 'colgar los botines' con la Selección de ArgentinaoA lo largo de su carrera, logró levantar la Copa del Mundo en el Mundial de Sudáfrica-2010 y la Eurocopa de 2012 con la selección española, además de haber levantado tres Champions con el FC Barcelona.“Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz”, anunció con un emotivo video a través de sus redes sociales.Asimismo, para oficializar su despedida ante los medios de comunicación, Pedro convocó una rueda de prensa y un acto institucional que tendrán lugar este viernes, 9 de octubre, en el Auditori 1899 del Camp Nou, el mismo estadio donde irrumpió en el fútbol mundial bajo las órdenes de Pep Guardiola.Pedrito fue formado en el CD San Isidro de Tenerife antes de incorporarse a la cantera del FC Barcelona en 2004. Pedro debutó con el primer equipo azulgrana luciendo el dorsal ’33’ y se convirtió en una pieza clave del histórico ‘Barça del Sextete’ construido por Guardiola.Con el club catalán disputó un total de 321 partidos oficiales, anotó 99 goles y conquistó 20 títulos: 3 Ligas de Campeones (2009, 2011 y 2015), 5 Ligas de España, 3 Copas del Rey, 4 Supercopas de Españ

Fuente: NTN24 Dep — Ver nota original