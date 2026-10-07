La BBC entra en Gaza: campos infestados de ratas y miles de niños que necesitan ser evacuados de una zona devastada por la guerra – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, BBC/Yousef al-Mashhawari En una sala de aislamiento del hospital Nasser de Gaza, una niña de 6 años llamada Raseel, gravemente herida, yace en la cama llorando. Raseel sufre dolor constante. Tiene la pierna derecha gravemente fracturada, heridas infectadas en las piernas y la mano, y un fragmento de metralla alojado en el cerebro. Necesita urgentemente un injerto de piel para ayudar a cerrar sus heridas. Pero antes de que eso pueda suceder, sus heridas primero deben empezar a cicatrizar, y no están respondiendo a los antibióticos disponibles en Gaza. Esto significa que los médicos no tienen más remedio que reabrirlas y limpiarlas continuamente. Han realizado este procedimiento más de 20 veces. En su cama de hospital, el padre de Raseel, Mahmoud al-Balawi, se inclina y la besa. —No llores —le dice, pero tiene lágrimas en los ojos. Final de Más leídas Fuente de la imagen, BBC/Yousef al-Mashhawari Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app Raseel dormía con su familia en el campamento de al-Mawasi para palestinos desplazados, cerca de Jan Yunis, cuando, según testigos, un ataque aéreo de un helicóptero israelí impactó en su tienda de campaña el 30 de julio. Su hermana de nueve años, Rateel, y su primo de 20 años murieron. La madre y el hermano de Rateel resultaron gravemente heridos. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirman no tener constancia de ningún ataque en ese momento y lugar. Raseel lleva dos meses ingresada en el Hospital Nasser, pero sus heridas presentan bacterias multirresistentes a los antibióticos, según afirma Awni al-Jaafarawi, médico de la organización benéfica Médicos Sin Fronteras, que la está tratando. La resistencia a los antimicrobianos (RAM) se produce cuando las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos mutan con el tiempo y dejan de responder a los antibióticos diseñados para eliminarlos. La Organización Mundial de la Salud la considera un

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