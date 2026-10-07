Rusia tilda de “información falsa” las sospechas de un segundo caso de peste mientras EEUU pide a sus ciudadanos que no viajen al país

INTERNACIONALRusia tilda de "información falsa" las sospechas de un segundo caso de peste mientras EEUU pide a sus ciudadanos que no viajen al paísMoscú desmiente las informaciones sobre un segundo caso mientras crece la preocupación por el posible brote de peste neumónica en IrkutskCompartir ComentarImagen de varios trabajadores del instituto en un laboratorio facilitada por el Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk de Siberia y el Lejano Oriente.Afp / Efe MoscúMoscúActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 16:56AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasRusia cargó este miércoles contra las informaciones que apuntan a un posible segundo caso de peste en Siberia y pidió que solo se dé crédito a los datos difundidos por las autoridades sanitarias, mientras Estados Unidos mantiene su alerta de viaje de nivel 4 y recomienda a sus ciudadanos abandonar el país ante el posible brote de peste neumónica en la región de Irkutsk."Los medios informan mucho, y la inmensa mayoría de lo que los medios están difundiendo respecto a esta situación es información falsa", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien aseguró que Moscú ya ha informado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el caso y dijo no tener constancia de una solicitud formal de Washington para obtener más explicaciones.La OMS, Estados Unidos y la Unión Europea han reclamado a Rusia transparencia sobre la situación. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este miércoles aclarar las informaciones publicadas en los medios sobre un segundo empleado que padecería una neumonía de origen indeterminado.Las alarmas se encendieron la semana pasada después de que se conociera la muerte de Daria Shipilova, una trabajadora de 28 años del Instituto de Lucha contra la Peste de Irkutsk. El servicio ruso de defensa del consumidor, Rospotrebnadzor, ha confirmado únicamente que la mujer falleció por una "neumonía de etiologí

Fuente: El Mundo — Ver nota original