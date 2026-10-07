La Rusia de Putin ensaya en Ucrania su invierno del terror

Europa en guerraLa Rusia de Putin ensaya en Ucrania su invierno del terrorMoscú prevé lanzar 1.000 misiles y drones para aislar Kiev, Járkiv, Odesa y Leópolis y dejarlas sin energía y calefacciónCompartir ComentarUn trabajador de los servicios de rescate lleva el cuerpo de un niño encontrabo bajo los escombros en Pryluky.AFPAlberto RojasSEGUIR AUTORActualizado Miércoles, 7 octubre 2026 – 19:01AÑADE EL MUNDO EN GOOGLEHaz que nuestras noticias aparezcan en tus búsquedasEuropa en guerra Rusia quiere partir Kiev en dos Europa en guerra Rusia bombardea la Academia Nacional de Ciencias y un gran hospital en Kiev con drones a reacción La Rusia de Vladimir Putin ya va adelantando la que será su estrategia de terror para este otoño-invierno en Ucrania. Misiles y drones rusos atacaron áreas densamente pobladas durante la madrugada de ayer Kiev y otras 12 regiones de Ucrania. Mataron al menos a 21 civiles, cuatro de ellos menores, e hirieron a unos 60, según las autoridades ucranianas. El golpe más duro cayó sobre la localidad de Pryluky, en la región de Chernihiv, donde un edificio de viviendas quedó destruido y murieron 15 personas, entre ellas los cuatro niños.También hubo víctimas en Kremenchuk, en Kiev y en otras dos ciudades. El ataque coincidió con el 74 cumpleaños de Vladimir Putin y Kiev lo esperaba: un día antes, Volodimir Zelenski había advertido de que la inteligencia ucraniana preveía una ofensiva «masiva». Ucrania puede detectarlo por los movimientos de los bombarderos estratégicos rusos desde las regiones de Oriente hasta los aeródromos más cercanos a la guerra, que es desde donde lanzan su carga mortal.Como sucede desde hace meses, Ucrania no pudo frenar el ataque. Apenas tiene munición para sus sistemas Patriot, que escasea por la guerra con Irán, y aún no tiene interceptores capaces de alcanzar los nuevos drones rusos a reacción. «Los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío», afirmó Zelenski, que insistió en que la defensa antiaérea es para su

Fuente: El Mundo — Ver nota original