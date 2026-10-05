Policía de Colombia detiene a alias “Orlanda”, presunta integrante del Tren de Aragua < El Informador Venezuela

Foto: Referencial Este lunes 05-Oct, la Policía colombiana informó sobre la detención de alias «Orlanda», una mujer acusada de ser integrante del grupo criminal «Tren de Aragua» en la localidad de Capitanejo. De acuerdo con la información compartida, la detención se produjo en el departamento de Santander. La policía dio a conocer que la aprehendida era requerida mediante Circular Azul de Interpol, también poseía una orden judicial por homicidio y concierto para delinquir agravado. En su relación con el Tren de Aragua, la implicada estaría vinculada con actividades de homicidio, extorsión y tráfico de estupefacientes. La Policía de Colombia no ofreció mayores detalles sobre el caso ni la nacionalidad de la mujer detenida. Sin embargo, medios locales afirman que la mujer sería oriunda del estado Barquisimeto. La capturada fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, donde deberá responder por los delitos que le son atribuidos dentro del proceso. Post Views: 3

Fuente: El Informador — Ver nota original

Fuente: El Informador — Ver nota original