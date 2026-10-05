“¡Otra vez no!”: la detención de un marine estadounidense por el asesinato de una mujer que reaviva las protestas en la isla japonesa de Okinawa – BBC News Mundo

Fuente de la imagen, Reuters Para muchos en Okinawa, la detención de un soldado estadounidense acusado de robar y asesinar a una mujer en un hotel ha reavivado décadas de frustración por los crímenes cometidos por el personal militar estadounidense en la isla. "Sinceramente, mi primera reacción fue: '¡Otra vez no!'", dice Ai Sato, de 52 años, una residente de Okinawa desde hace mucho tiempo. "Nada ha cambiado desde que era niña. ¿Cuántas veces vamos a repetir lo mismo, a crear más víctimas, a hacer sufrir a sus familias y, en definitiva, a provocar el dolor del pueblo de Okinawa?", se pregunta. Akemi Oshiro, otra residente de Ginowan de 62 años, comparte sentimientos similares: "Sé que no deberíamos acostumbrarnos a cosas tan terribles como esta, pero como siguen ocurriendo, he dejado de sorprenderme", dice a la BBC. La prefectura del sur de Japón alberga la mayor presencia militar estadounidense en ese país. Es sede de varias bases militares estadounidenses con decenas de miles de soldados estadounidenses. El cabo primero de la Infantería de Marina estadounidense Devin Jacob Ballard, de 20 años, fue arrestado por la policía japonesa el domingo. La policía informó que se ha iniciado una investigación y que Ballard se encuentra bajo custodia japonesa porque el presunto delito no guarda relación con sus funciones militares oficiales. El hecho de que un miembro de las fuerzas armadas estadounidenses actúe o no en el ejercicio de sus funciones oficiales puede determinar qué país tiene la jurisdicción primaria. Final de Más leídas Cuando Japón tiene jurisdicción, pero el sospechoso se encuentra bajo custodia estadounidense, el país norteamericano puede mantener la custodia hasta que Japón presente cargos. Fuente de la imagen, EPA Tenemos una nueva appTodas las noticias que necesitas están en BBC World Service Descárgala aquí Fin de Anuncio app Ballard fue asignado a la III Fuerza Expedicionaria de Infantería de Marina de EE.UU. y e

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