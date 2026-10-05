Economía crece en el tercer trimestre pero la inflación no cede

Pese al impacto del doblete sísmico, el Ejecutivo estima un crecimiento de 6,5 % para el tercer trimestre de 2026. Sin embargo, el BCV reportó una inflación de 8,4 % en septiembre y una tasa anualizada de 465,6 %. Caracas. La economía venezolana registraría un crecimiento de 6,5 % durante el tercer trimestre de 2026, según estimaciones del Ejecutivo nacional, a pesar del impacto del doblete sísmico que dejó un saldo de más de 6500 fallecidos y pérdidas multimillonarias. La información fue dada a conocer por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, durante una reunión del Consejo Nacional de Economía, encuentro en el que participaron representantes de BID Invest, organismo dedicado a financiar y respaldar proyectos del sector privado en América Latina y el Caribe. Una vez más, la mandataria se adelantó a la difusión oficial de los indicadores macroeconómicos que, por ley, corresponde publicar al Banco Central de Venezuela (BCV). Durante la reunión, Rodríguez instó a los diversos sectores sociales del país a articular esfuerzos para consolidar la estabilidad financiera y garantizar una distribución equitativa de los recursos en beneficio de la población. “Ya lo empezamos a ver, hay una ebullición económica en Venezuela”, dijo el viernes, 2 de octubre. Foto: Prensa Presidencial 1. Inflación de septiembre A pesar del dinamismo al que aludió Rodríguez, el BCV informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró en septiembre una variación intermensual de 8,4 %, una cifra ligeramente inferior a 8,9 % reportado en agosto. La tasa anualizada se situó en 465,6 %, también por debajo del 500 % del mes previo, mientras que la inflación acumulada entre enero y septiembre alcanzó 225,3 %, por lo que se mantiene como la más elevada del continente y del mundo. Economistas como Asdrúbal Oliveros y Hermes Pérez explican que, al descender la cifra anualizada por debajo del umbral de 500 %, el indicador abandona técnicamente el terreno de la hiperinf

Fuente: Cronica Uno — Ver nota original